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      "Зачистка свідків": розбився вертоліт з пілотами РФ, які брали участь в агресії проти України

      Informnapalm 346 Читати новину українською

      Російський бойовий ударний вертоліт Мі-28H "Нічний мисливець" розбився ввечері, 11 грудня, у Краснодарському краї. Обидва пілоти загинули. Волонтери InformNapalm встановили, що бойові вертольоти цього полку в 2018 році брали участь у агресії проти України, коли в нейтральних водах атакували українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".

      Вертоліт належав до 55-го полку військово-повітряних сил РФ військової частини 35-666. Місце дислокації – Коренівськ, Краснодарський край.

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      Що відомо про катастрофу

      Рік тому, 3 грудня 2018, міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm зібрала та опублікувала особисті дані офіцерів 55-го вертолітного полку, який брав участь у нападі на українські катери.

      Серед вказаних осіб були:

      • Олексій Склянкін, заступник командира 55-го вертолітного полку з льотної підготовки;

      • Руслан Кушніренко, командир ескадрильї Мі-28H.

      Вони загинули за досить дивних обставин.

      Олексій Склянкін і Руслан Кушніренко
      Олексій Склянкін і Руслан Кушніренко

      Причини катастрофи

      Справа в тому, що за попередніми повідомленнями Міністерства оборони РФ, причиною катастрофи став сильний туман. Проте, фахівці зазначають, що вертоліт Мі-28H створений для виконання бойових завдань, зокрема і у поганих погодних умовах. Тому версія про катастрофу через туман виглядає недостатньо обгрунтованою.

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      На сьогодні слідство також розглядає дві попередні причини катастрофи: технічна несправність або помилка в пілотуванні бойової машини. Але вказані пілоти мали великий досвід і навряд могли зробити помилку у пілотуванні. Тому ймовірною залишається версія про технічну несправність Мі-28H.

      Деякі фахівці, яких опитали волонтери InformNapalm, не виключають, що справжньою причиною загибелі офіцерів, що займали високі керівні посади у 55-му вертолітному полку, є замовне вбивство з метою "зачистки свідків та виконавців військових злочинів".

      Російські джерела зазначають, що заступник командира 55-го вертолітного полку з льотної підготовки Олексій Склянкін мав значний бойовий досвід і брав участь в бойових операціях в Сирії. Тому ми можемо вже активно спостерігати як російські терористи самостійно знищують своїх же пілотів. Кого ще чекає відплата?

      вертоліт
      Бойовий вертоліт

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      Автор: Михаил Макарук
      Теги: Новости политики Катастрофа Видеоблоги Война на Донбассе Украина – Россия Informnapalm Новости России
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