Викрили російські системи РЕБ, які приховували роками: унікальні докази та фотосвідчення

На початку грудня 2019 року наші волонтери оперативно викрили інформаційну операцію з прикриття російських засобів РЕБ на Донбасі, яку реалізовували терорестичні формування підконтрольні РФ. Після цього до редакції сайту InformNapalm від читачів надійшли нові унікальні фотосвідчення, зняті з безпілотника спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Ці фото підтвердили, що Російська Федерація продовжує активне залучення своїх сучасних військових комплексів для війни проти України і не збирається їх відводити.

Читайте также: Металобрухт РФ: як насправді виглядає "величний" флот російської армії

Російські станції

Спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі зафіксували та відобразили у своїх звітах російські станції РЕБ Р-330Ж "Житель", Р-934 та РБ-636 "Свет-КУ". Відповідні текстові повідомлення опублікували у публічній частині звіту місії ОБСЄ за 28 листопада та 7 грудня.

Скріншот з доповіді ОБСЄ

Волонтерам-розвідникам вдалося отримати та проаналізувати додаткові фотоматеріали, які раніше не були опубліковані.

Станція Р-934 була помічена на Донбасі

Станція РБ-636 "Свет-КУ"



Аналітики InformNapalm також порівняли ці фото із вказаними зразками російської техніки і підтвердили, що з високим ступенем вірогідності саме станції РЕБ Р-330Ж "Житель", Р-934 та РБ-636 "Свет-КУ" вчергове були помічені на Донбасі. Хоч російські військові і намагалися їх заховати під маскувальними сітками, але характерні елементи станцій виказали їх перебування.

Интересно: Військові злочини терористів Росії: інформація з грифом "суворо секретно"

Для візуального порівняння можна переглянути слайди з іншими відомими фотографіями вказаних комплексів.



Сучасні російські комплекси на Донбасі

В 2016 році спільнота InformNapalm вперше ідентифікувала російський мобільний комплекс радіотехнічного контролю та захисту інформації РБ-636 "Свет-КУ", який потрапив в об'єктив у Луганську.

Пост автоматизованої станції

Також у 2016 році завдяки аналізу записів радіоперехоплень волонтерам InformNapalm вдалось вперше ідентифікувати пост автоматизованої станції перешкод Р-934УМ, яка переважно працює у комплексі з Р-330Ж "Житель" під керівництвом пункту управління типу Р-330КМА.

Власне, саме тому в звіті ОБСЄ за 28 листопада були вказані і модифікація станції Р-934, і Р-330Ж "Житель", які були помічені разом на окупованій території Донбасу за 32 кілометраи на захід від Луганська.

"Успіхи донбаського оборонпрому"

Роками росіянам вдавалось приховати сучасні російські системи РЕБ. Але після досліджень волонтерів InformNapalm вже і спостерігачі ОБСЄ стали регулярно вказувати на факти наявності російської техніки на Донбасі у своїх звітах.



Саме тому бойові пропагандисти "ДНР" та "ЛНР" вирішили пограти у Голлівуд і зліпити ролики про "успіхи донбаського оборонпрому". Але цим вони зробили ведмежу послугу своїм кремлівським кураторам і черговий раз сіли в калюжу.

К теме: Бойовика після Донбасу призвали на строкову службу в армію РФ: деталі

Їх медійна активність тільки привернула увагу наших волонтерів-розвідників, які швидко склали весь пазл і долучили ці матеріали до доказів для міжнародних трибуналів.

Якщо у вас є фото або відео, які можуть бути корисні для інформаційного випалення агресора – надсилайте їх на сторінку InformNapalm у Facebook або Twitter.