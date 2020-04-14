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      На Донбассе в руках военных взорвался миномет: один погибший, восемь раненых

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      На Донбассе в руках военных взорвался миномет / Пресс-служба ГБР

      Во время плановой учебной стрельбы на полигоне в Донецкой области взорвался миномет. В результате один военный погиб, еще восемь получили ранения. ГБР расследует обстоятельства инцидента.

      О трагическом случае во время плановых учений сообщает пресс-служба ГБР.

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      Примерно в 11:40 во время проведения плановых учебных стрельб, которые проходили на одном из военных полигонов Донецкой области произошел взрыв миномета,
      – говорится в сообщении.

      В результате взрыва погиб 24-летний старший солдат роты специального назначения отряда спецопераций. Еще восемь военных, находившихся вблизи миномета, получили травмы различной степени.


      На Донбассе в руках военных взорвался миномет: есть погибший, раненные / Фото пресс-службы ГБР

      Следователи ГБР расследуют обстоятельства инцидента, который произошел в результате нарушения правил пользования оружием.


      Следователи ГБР расследуют инцидент / Фото пресс-службы ГБР

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Постраждалі Жертвы Война на Донбассе Новости Донецка Расследования Государственное бюро расследований
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