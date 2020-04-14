На Донбассе в руках военных взорвался миномет: один погибший, восемь раненых
Во время плановой учебной стрельбы на полигоне в Донецкой области взорвался миномет. В результате один военный погиб, еще восемь получили ранения. ГБР расследует обстоятельства инцидента.
О трагическом случае во время плановых учений сообщает пресс-служба ГБР.
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Примерно в 11:40 во время проведения плановых учебных стрельб, которые проходили на одном из военных полигонов Донецкой области произошел взрыв миномета,
– говорится в сообщении.
В результате взрыва погиб 24-летний старший солдат роты специального назначения отряда спецопераций. Еще восемь военных, находившихся вблизи миномета, получили травмы различной степени.
На Донбассе в руках военных взорвался миномет: есть погибший, раненные / Фото пресс-службы ГБР
Следователи ГБР расследуют обстоятельства инцидента, который произошел в результате нарушения правил пользования оружием.
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