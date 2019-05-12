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      Боевики на Донбассе сосредотачивают оружие в запрещенные места

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      Боевики продолжают размещать танки и гаубицы в запрещенных местах
      Боевики продолжают размещать танки и гаубицы в запрещенных местах / Фото из открытых источников

      Вооруженные формирования России сосредотачивают десятки единиц танков, гаубиц и зенитных ракетных комплексов на так называемых полигонах, расположенных с нарушением линий отвода и постоянных мест хранения.

      Наблюдатели обнаружили 14 реактивных систем залпового огня на так называемом полигоне рядом с городом Миусинск, что на оккупированной Луганщине, об этом сообщают в штабе ООС со ссылкой на данные СММ ОБСЕ.

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      Также представители миссии зафиксировали вооружение, размещенное по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения на неподконтрольных правительству районах.

      В частности, выявлено наличие 12 танков на полигоне неподалеку от населенного пункта Шимшиновка, 12 танков, 7 самоходных гаубиц и 13 буксируемых гаубиц, а также 3 зенитных ракетных комплекса на полигоне вблизи Миусинская и 24 танка на полигоне возле населенного пункта Круглик,
      – сообщили наблюдатели.

      Кроме того, отмечается, что 7 мая на полигоне недалеко от Покровки, что восточнее Донецка, миссия зафиксировала не менее 5 танков T-72.


      Оккупированные территории Донецкой и Луганской областей

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      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Украина – Россия ОБСЕ Оружие
      Источник: 24 канал
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