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      Боевики на Пасху устроили минометный обстрел: детали

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      Боевики минометом обстреляли украинских военных просто на Пасху / www.ukrinform.ua

      Весь православный мир 19 апреля отмечает светлый праздник Пасхи. Между тем для пророссийских боевиков на Донбассе величайший христианский праздник – не причина, чтобы отказываться от боевых провокаций. Так боевики просто на Пасху обстреляли из миномета защитников Песков Донецкой области.

      К счастью, среди украинских военных обошлось без потерь, сообщает штаб Операции Объединенные силы в Фейсбуке.

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      На такую ​​наглую провокацию со стороны российских наемников украинские защитники ответили прицельным обстрелом в ответ из штатного вооружения.

      Наши подразделения продолжают контролировать противника на всей линии соприкосновения. При этом украинские бойцы придерживаются условий прекращения огня, но готовы к реагированию на возможные угрозы с любых направлений,
      – заверили в штабе.

      На всех трех участках разведения сил состоянию на 19 апреля ситуация остается стабильной. Стороны соблюдают режим тишины.


      Карта проведения Операции Объединенных сил / Инфографика 24 канала
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Пасха Война на Донбассе Пророссийские боевики
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