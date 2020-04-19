Боевики на Пасху устроили минометный обстрел: детали

Весь православный мир 19 апреля отмечает светлый праздник Пасхи. Между тем для пророссийских боевиков на Донбассе величайший христианский праздник – не причина, чтобы отказываться от боевых провокаций. Так боевики просто на Пасху обстреляли из миномета защитников Песков Донецкой области.

К счастью, среди украинских военных обошлось без потерь, сообщает штаб Операции Объединенные силы в Фейсбуке.

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На такую ​​наглую провокацию со стороны российских наемников украинские защитники ответили прицельным обстрелом в ответ из штатного вооружения.

Наши подразделения продолжают контролировать противника на всей линии соприкосновения. При этом украинские бойцы придерживаются условий прекращения огня, но готовы к реагированию на возможные угрозы с любых направлений,

– заверили в штабе.

На всех трех участках разведения сил состоянию на 19 апреля ситуация остается стабильной. Стороны соблюдают режим тишины.