Боевики на Пасху устроили минометный обстрел: детали
Весь православный мир 19 апреля отмечает светлый праздник Пасхи. Между тем для пророссийских боевиков на Донбассе величайший христианский праздник – не причина, чтобы отказываться от боевых провокаций. Так боевики просто на Пасху обстреляли из миномета защитников Песков Донецкой области.
К счастью, среди украинских военных обошлось без потерь, сообщает штаб Операции Объединенные силы в Фейсбуке.
Интересно Среди больных коронавирусом есть боевики, – Резников
На такую наглую провокацию со стороны российских наемников украинские защитники ответили прицельным обстрелом в ответ из штатного вооружения.
Наши подразделения продолжают контролировать противника на всей линии соприкосновения. При этом украинские бойцы придерживаются условий прекращения огня, но готовы к реагированию на возможные угрозы с любых направлений,
– заверили в штабе.
На всех трех участках разведения сил состоянию на 19 апреля ситуация остается стабильной. Стороны соблюдают режим тишины.
Читайте также
-
Как ожила природа в мире во время карантина: потрясающие фото и видеосегодня , 13:17
-
Прогноз погоды на 20 апреля: в Украине будет ветрено и дождливосегодня , 15:47
-
"Мы эти вирусы переживаем ежегодно", – Лукашенко осудил тех, кто закрыл церковь на Пасхусегодня , 17:21
-
Новости о коронавирусе 19 апреля: вспышка из-за Вербного воскресенья, здоровье мэра Монастырискасегодня , 14:41
-
Должны быть готовы к вспышке коронавируса в Святогорске, – Мендельсегодня , 15:00
-
Коломойский должен перейти в статус фигуранта уголовных расследований, – Лещенкосегодня , 17:08