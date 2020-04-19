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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Бойовики у Великдень влаштували мінометний обстріл: деталі

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      Бойовики мінометом обстріляли українських військових просто у Великдень / www.ukrinform.ua

      Увесь православний світ 19 квітня відзначає світле свято Великодня. Тим часом для проросійських бойовиків на Донбасі найбільше християнське свято – не причина, аби відмовлятися від бойових провокацій. Так бойовики просто на Паску обстріляли з міномета захисників Пісків Донецької області.

      На щастя, серед українських військових обійшлося без втрат, повідомляє штаб Операції Об'єднані сили у фейсбуці.

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      На таку зухвалу провокацію з боку російських найманців українські захисники відповіли прицільним обстрілом у відповідь зі штатного озброєння.

      Наші підрозділи продовжують контролювати противника на усій лінії зіткнення. При цьому українські бійці дотримуються умов припинення вогню, але готові до реагування на можливі загрози з будь-яких напрямків,
      – запевнили у штабі.

      На усіх трьох ділянках розведення сил станом на 19 квітня ситуація залишається стабільною. Сторони дотримуються режиму тиші.


      Карта проведення Операції Об'єднаних сил / інфографіка 24 каналу
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Великдень Проросійські бойовики Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини України
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