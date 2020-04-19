Бойовики у Великдень влаштували мінометний обстріл: деталі

Увесь православний світ 19 квітня відзначає світле свято Великодня. Тим часом для проросійських бойовиків на Донбасі найбільше християнське свято – не причина, аби відмовлятися від бойових провокацій. Так бойовики просто на Паску обстріляли з міномета захисників Пісків Донецької області.

На щастя, серед українських військових обійшлося без втрат, повідомляє штаб Операції Об'єднані сили у фейсбуці. Цікаво Серед хворих на коронавірус є бойовики, – Резніков На таку зухвалу провокацію з боку російських найманців українські захисники відповіли прицільним обстрілом у відповідь зі штатного озброєння. Наші підрозділи продовжують контролювати противника на усій лінії зіткнення. При цьому українські бійці дотримуються умов припинення вогню, але готові до реагування на можливі загрози з будь-яких напрямків,

– запевнили у штабі. На усіх трьох ділянках розведення сил станом на 19 квітня ситуація залишається стабільною. Сторони дотримуються режиму тиші.

Карта проведення Операції Об'єднаних сил / інфографіка 24 каналу Карта проведення Операції Об'єднаних сил / інфографіка 24 каналу