Бойовики у Великдень влаштували мінометний обстріл: деталі
Увесь православний світ 19 квітня відзначає світле свято Великодня. Тим часом для проросійських бойовиків на Донбасі найбільше християнське свято – не причина, аби відмовлятися від бойових провокацій. Так бойовики просто на Паску обстріляли з міномета захисників Пісків Донецької області.
На щастя, серед українських військових обійшлося без втрат, повідомляє штаб Операції Об'єднані сили у фейсбуці.
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На таку зухвалу провокацію з боку російських найманців українські захисники відповіли прицільним обстрілом у відповідь зі штатного озброєння.
Наші підрозділи продовжують контролювати противника на усій лінії зіткнення. При цьому українські бійці дотримуються умов припинення вогню, але готові до реагування на можливі загрози з будь-яких напрямків,
– запевнили у штабі.
На усіх трьох ділянках розведення сил станом на 19 квітня ситуація залишається стабільною. Сторони дотримуються режиму тиші.
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