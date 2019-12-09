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      Боевики обстреляли бойцов ВСУ на Донбассе: где было горячее всего

      28 Читати новину українською
      Боевики снова обстреляли украинских бойцов на Донбассе / Фото из Тwitter

      Российские оккупационные войска обстреляли позиции Вооруженных сил на Донбассе накануне нормандского саммита. За прошедшие сутки, 8 декабря, боевики 7 раз открывали огонь по украинским военным. К счастью, потерь среди защитников нет.

      Оккупанты били по украинским бойцам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, пишет штаб ООС в фейсбуке.

      Узнайте больше: Умер бывший боец ​​95-й бригады и Народный Герой Игорь Волынец: фото

      Подконтрольные России наемники обстреливали военных ВСУ в районе ряда населенных пунктов:

      • Васильевки,
      • Павлополя,
      • Марьинки,
      • Широкино,
      • Майского,
      • Крымского,
      • Хутора Вольного.

      Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано,
      – отметили в штабе.

      Уже с начала суток, 9 ноября, оккупанты прекратили открывать вражеский огонь по украинским бойцам.

       

      К слову, 7 декабря из-за обстрелов боевиков на Донбассе погиб один военный, еще трое - получили травмы. Оккупанты весь день били по украинским бойцам из запрещенной минскими договоренностями оружия.

      окуповані райони Донбасу
      Оккупированные РФ территории Донбасса / инфографика 24 канала

      Нормандская встреча: все, что важно знать
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Вооруженные силы Украины Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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