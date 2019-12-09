Боевики обстреляли бойцов ВСУ на Донбассе: где было горячее всего
Российские оккупационные войска обстреляли позиции Вооруженных сил на Донбассе накануне нормандского саммита. За прошедшие сутки, 8 декабря, боевики 7 раз открывали огонь по украинским военным. К счастью, потерь среди защитников нет.
Оккупанты били по украинским бойцам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, пишет штаб ООС в фейсбуке.
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Подконтрольные России наемники обстреливали военных ВСУ в районе ряда населенных пунктов:
- Васильевки,
- Павлополя,
- Марьинки,
- Широкино,
- Майского,
- Крымского,
- Хутора Вольного.
Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано,
– отметили в штабе.
Уже с начала суток, 9 ноября, оккупанты прекратили открывать вражеский огонь по украинским бойцам.
К слову, 7 декабря из-за обстрелов боевиков на Донбассе погиб один военный, еще трое - получили травмы. Оккупанты весь день били по украинским бойцам из запрещенной минскими договоренностями оружия.
Оккупированные РФ территории Донбасса / инфографика 24 канала