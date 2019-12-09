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      Бойовики обстріляли бійців ЗСУ на Донбасі: де було найгарячіше

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      Бойовики знову обстріляли українських бійців на Донбасі / Фото з Тwitter

      Російські окупаційні війська обстріляли позиції Збройних сил на Донбасі напередодні нормандського саміту. За минулу добу, 8 грудня, бойовики 7 разів відкривали вогонь по українських військових. На щастя, втрат серед захисників немає.

      Окупанти гатили по українських бійцях із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, пише штаб ООС у фейсбуці.

      Дізнайтеся більше: Помер колишній боєць 95-ї бригади і Народний Герой Ігор Волинець: фото

      Підконтрольні Росії найманці обстрілювали військових ЗСУ в районі низки населених пунктів:

      • Василівки,
      • Павлополя,
      • Мар'їнки,
      • Широкиного,
      • Травневого,
      • Кримського,
      • Хутора Вільного.

      Втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано,
      – наголосили у штабі.

      Вже з початку доби, 9 листопада, окупанти припинили відкривати ворожий вогонь по українських бійцях. 

       

      До слова, 7 грудня через обстріли бойовиків на Донбасі загинув один військовий, ще троє – отримали травми. Окупанти весь день гатили по українських бійцях із забороненої Мінськими домовленостями зброї.

      окуповані райони Донбасу
      Окуповані РФ території Донбасу / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Збройні сили України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
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