Бойовики обстріляли бійців ЗСУ на Донбасі: де було найгарячіше
Російські окупаційні війська обстріляли позиції Збройних сил на Донбасі напередодні нормандського саміту. За минулу добу, 8 грудня, бойовики 7 разів відкривали вогонь по українських військових. На щастя, втрат серед захисників немає.
Окупанти гатили по українських бійцях із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, пише штаб ООС у фейсбуці.
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Підконтрольні Росії найманці обстрілювали військових ЗСУ в районі низки населених пунктів:
- Василівки,
- Павлополя,
- Мар'їнки,
- Широкиного,
- Травневого,
- Кримського,
- Хутора Вільного.
Втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано,
– наголосили у штабі.
Вже з початку доби, 9 листопада, окупанти припинили відкривати ворожий вогонь по українських бійцях.
До слова, 7 грудня через обстріли бойовиків на Донбасі загинув один військовий, ще троє – отримали травми. Окупанти весь день гатили по українських бійцях із забороненої Мінськими домовленостями зброї.