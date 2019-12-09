Бойовики обстріляли бійців ЗСУ на Донбасі: де було найгарячіше

Російські окупаційні війська обстріляли позиції Збройних сил на Донбасі напередодні нормандського саміту. За минулу добу, 8 грудня, бойовики 7 разів відкривали вогонь по українських військових. На щастя, втрат серед захисників немає.

Окупанти гатили по українських бійцях із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, пише штаб ООС у фейсбуці.

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Підконтрольні Росії найманці обстрілювали військових ЗСУ в районі низки населених пунктів:

Василівки,

Павлополя,

Мар'їнки,

Широкиного,

Травневого,

Кримського,

Хутора Вільного.

Втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано,

– наголосили у штабі.

Вже з початку доби, 9 листопада, окупанти припинили відкривати ворожий вогонь по українських бійцях.

До слова, 7 грудня через обстріли бойовиків на Донбасі загинув один військовий, ще троє – отримали травми. Окупанти весь день гатили по українських бійцях із забороненої Мінськими домовленостями зброї.



Окуповані РФ території Донбасу / інфографіка 24 каналу