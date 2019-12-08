На Донбасі загинув український військовий, є поранені
Російські окупаційні війська знову обстріляли позиції Збройних сил на Донбасі. За минулу добу, 7 грудня, бойовики 10 разів відкривали вогонь по українських військових. На жаль, загинув один захисник, ще троє – отримали травми.
Окупанти гатили по українських бійцях із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 міліметрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, пише штаб ООС у фейсбуці.
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Підконтрольні Росії найманці обстрілювали військових ЗСУ в районі низки населених пунктів:
- Новоселівки Другої,
- Широкиного,
- Павлополя,
- Майорська
- Новолуганського,
- Золотого,
- Залізного,
- Луганського.
Під час обстрілів загинув один військовий Об’єднаних сил, ще два наші захисники отримали поранення, а один – бойову травму,
– наголосили у штабі.
З початку доби, 8 листопада, окупанти вже встигли відкрити ворожий вогонь по українських бійцях. Вони обстріляли позиції неподалік Мар'їнки. На щастя, втрат серед військових немає.