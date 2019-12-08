На Донбассе погиб украинский военный, есть раненые
Российские оккупационные войска снова обстреляли позиции Вооруженных сил на Донбассе. За прошлые сутки, 7 декабря, боевики 10 раз открывали огонь по украинским военным. К сожалению, погиб один защитник, еще трое – получили травмы.
Оккупанты палили по украинским бойцам из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 миллиметров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, пишет штаб ООС в фейсбуке.
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Подконтрольные России наемники обстреливали военных ВСУ в районе ряда населенных пунктов:
- Новоселовки Второй,
- Широкина,
- Павлополя,
- Майорска,
- Новолуганского,
- Золотого,
- Железного,
- Луганского.
Во время обстрелов погиб один военный Объединенных сил, еще двое наших защитников получили ранения, а один – боевую травму,
– отметили в штабе.
С начала суток, 8 ноября, оккупанты уже успели открыть вражеский огонь по украинским бойцам. Они обстреляли наши позиции близ Марьинки. К счастью, потерь среди военных нет.