На Донбассе погиб украинский военный, есть раненые

Российские оккупационные войска снова обстреляли позиции Вооруженных сил на Донбассе. За прошлые сутки, 7 декабря, боевики 10 раз открывали огонь по украинским военным. К сожалению, погиб один защитник, еще трое – получили травмы.

Оккупанты палили по украинским бойцам из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 миллиметров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, пишет штаб ООС в фейсбуке.

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Подконтрольные России наемники обстреливали военных ВСУ в районе ряда населенных пунктов:

Новоселовки Второй,

Широкина,

Павлополя,

Майорска,

Новолуганского,

Золотого,

Железного,

Луганского.

Во время обстрелов погиб один военный Объединенных сил, еще двое наших защитников получили ранения, а один – боевую травму,

– отметили в штабе.

С начала суток, 8 ноября, оккупанты уже успели открыть вражеский огонь по украинским бойцам. Они обстреляли наши позиции близ Марьинки. К счастью, потерь среди военных нет.



Оккупированные районы Донбасса / Инфографика 24 канала