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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      На Донбассе погиб украинский военный, есть раненые

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      На Донбассе погиб украинский военный / Колаж

      Российские оккупационные войска снова обстреляли позиции Вооруженных сил на Донбассе. За прошлые сутки, 7 декабря, боевики 10 раз открывали огонь по украинским военным. К сожалению, погиб один защитник, еще трое – получили травмы.

      Оккупанты палили по украинским бойцам из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 миллиметров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, пишет штаб ООС в фейсбуке.

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      Подконтрольные России наемники обстреливали военных ВСУ в районе ряда населенных пунктов:

      • Новоселовки Второй,
      • Широкина,
      • Павлополя,
      • Майорска,
      • Новолуганского,
      • Золотого,
      • Железного,
      • Луганского.

      Во время обстрелов погиб один военный Объединенных сил, еще двое наших защитников получили ранения, а один – боевую травму,
      – отметили в штабе.

      С начала суток, 8 ноября, оккупанты уже успели открыть вражеский огонь по украинским бойцам. Они обстреляли наши позиции близ Марьинки. К счастью, потерь среди военных нет.

       

      окуповані райони Донбасу
      Оккупированные районы Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины
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