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      Боевики вернули Украине погибшего полковника СБУ Каплунова

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      Тело Дмитрия Каплунова передали Украине / Колаж 24 канала

      Представители пророссийских боевиков Донетчины вернули Украине тело погибшего сотрудника спецподразделения СБУ "Альфа" Дмитрия Каплунова.

      "Героя Украины полковника Каплунова Дмитрия передали нам! Спасибо всем, кто приложил усилия!"– сообщил в фейсбуке нардеп и ветеран Роман Костенко.

      К теме: Зеленский присвоил погибшим бойцам "Альфа" звание Героя Украины

      В то же время российский телеграмм-канал WarGonzo опубликовал фото грузовика с телом подполковника СБУ. Который пересекает линию разграничения в районе Марьинки.

      Что известно о гибели Каплунова и его собрата

      1 декабря на Донбассе во время выполнения боевого задания погибли 2 работника спецподразделения СБУ "Альфа" – Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов. Они подорвались на неизвестных взрывных устройствах.

      Каплунова все эти дни не могли похоронить в Украине, потому что его тело не отдавали боевики.

      3 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ о посмертном присвоении звания Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" погибшим полковникам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову.

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Жертвы Операция Объединенных сил Война на Донбассе СБУ
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