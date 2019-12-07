Боевики вернули Украине погибшего полковника СБУ Каплунова
Представители пророссийских боевиков Донетчины вернули Украине тело погибшего сотрудника спецподразделения СБУ "Альфа" Дмитрия Каплунова.
"Героя Украины полковника Каплунова Дмитрия передали нам! Спасибо всем, кто приложил усилия!"– сообщил в фейсбуке нардеп и ветеран Роман Костенко.
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В то же время российский телеграмм-канал WarGonzo опубликовал фото грузовика с телом подполковника СБУ. Который пересекает линию разграничения в районе Марьинки.
Что известно о гибели Каплунова и его собрата
1 декабря на Донбассе во время выполнения боевого задания погибли 2 работника спецподразделения СБУ "Альфа" – Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов. Они подорвались на неизвестных взрывных устройствах.
Каплунова все эти дни не могли похоронить в Украине, потому что его тело не отдавали боевики.
3 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ о посмертном присвоении звания Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" погибшим полковникам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову.