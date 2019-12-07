Бойовики повернули Україні загиблого полковника СБУ Каплунова

Представники проросійських бойовиків Донеччини повернули Україні тіло загиблого працівника спецпідрозділу СБУ "Альфа" Дмитра Каплунова.

"Героя України полковника Каплунова Дмитра передали нам! Спасибі всім, хто доклав зусиль!" – повідомив у фейсбуці нардеп та ветеран Роман Костенко.

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Водночас російський телеграм-канал WarGonzo опублікував фото вантажівки з тілом підполковника СБУ. Який перетинає лінію розмежування в районі Мар'їнки.

Що відомо про загибель Каплунова та його побратима

1 грудня на Донбасі під час виконання бойового завдання загинули 2 працівника спецпідрозділу СБУ "Альфа" – Денис Волочаєв і Дмитро Каплунов. Вони підірвалися на невідомих вибухових пристроях.

Каплунова всі ці дні не могли поховати в Україні, бо його тіло не віддавали бойовики.

3 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про посмертне присвоєння звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" загиблим полковникам Денису Волочаєву і Дмитру Каплунову.