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      Бойовики повернули Україні загиблого полковника СБУ Каплунова

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      Тіло Дмитра Каплунова передали Україні / Колаж 24 каналу

      Представники проросійських бойовиків Донеччини повернули Україні тіло загиблого працівника спецпідрозділу СБУ "Альфа" Дмитра Каплунова.

      "Героя України полковника Каплунова Дмитра передали нам! Спасибі всім, хто доклав зусиль!" – повідомив у фейсбуці нардеп та ветеран Роман Костенко.

      До теми: Зеленський присвоїв загиблим бійцям "Альфа" звання Героя України

      Водночас російський телеграм-канал WarGonzo опублікував фото вантажівки з тілом підполковника СБУ. Який перетинає лінію розмежування в районі Мар'їнки.

      Що відомо про загибель Каплунова та його побратима

      1 грудня на Донбасі під час виконання бойового завдання загинули 2 працівника спецпідрозділу СБУ "Альфа" – Денис Волочаєв і Дмитро Каплунов. Вони підірвалися на невідомих вибухових пристроях.

      Каплунова всі ці дні не могли поховати в Україні, бо його тіло не віддавали бойовики.

      3 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про посмертне присвоєння звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" загиблим полковникам Денису Волочаєву і Дмитру Каплунову.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України СБУ Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви
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