На Донбасі загинули двоє спецпризначенців СБУ: деталі

Під час виконання бойового завдання на Донбасі загинули двоє бійців спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ. У Службі безпеки пообіцяли всебічно підтримати родини загиблих.

Раніше інформація про загибель співробітників Служби безпеки з'являлась у соцмережах та у ЗМІ, але тепер її підтвердив Іван Баканов. Про це повідомляє СБУ.

До слова: Двоє українських військових загинули на Донбасі: виконували бойове завдання

Під час виконання бойового завдання у неділю, 1 грудня, загинули Денис Волочаєв та Дмитро Каплунов. Обоє були снайперами Центру спецпоперацій "Альфа".

Загибель кожного нашого бійця в зоні ООС – велика втрата для Служби, для країни, для нації. Щирі співчуття родинам загиблих героїв,

– сказав Іван Баканов.

У Службі безпеки України пообіцяли, що всебічно підтримають родини загиблих офіцерів, а бойові побратими не залишать близьких наодинці з горем.

Журналіст Назар Приходько розповів, що у ділянці, де вбили співробітників СБУ, не хочуть працювати українські снайпери. Мовляв, саме у цьому місці проросійські бойовики користуються новітнім приладом виявлення.

"Одним словом, окупанти в шахтах знайшли чергову новітню зброю вартістю 400 тисяч доларів", – заявив журналіст.