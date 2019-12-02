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      На Донбасі загинули двоє спецпризначенців СБУ: деталі

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      На Донбасі загинули двоє спецпризначенців СБУ / kyiv.depo.ua

      Під час виконання бойового завдання на Донбасі загинули двоє бійців спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ. У Службі безпеки пообіцяли всебічно підтримати родини загиблих.

      Раніше інформація про загибель співробітників Служби безпеки з'являлась у соцмережах та у ЗМІ, але тепер її підтвердив Іван Баканов. Про це повідомляє СБУ.

      До слова: Двоє українських військових загинули на Донбасі: виконували бойове завдання

      Під час виконання бойового завдання у неділю, 1 грудня, загинули Денис Волочаєв та Дмитро Каплунов. Обоє були снайперами Центру спецпоперацій "Альфа".

      Загибель кожного нашого бійця в зоні ООС – велика втрата для Служби, для країни, для нації. Щирі співчуття родинам загиблих героїв,
      – сказав Іван Баканов.

      У Службі безпеки України пообіцяли, що всебічно підтримають родини загиблих офіцерів, а бойові побратими не залишать близьких наодинці з горем.

      Журналіст Назар Приходько розповів, що у ділянці, де вбили співробітників СБУ, не хочуть працювати українські снайпери. Мовляв, саме у цьому місці проросійські бойовики користуються новітнім приладом виявлення.

      "Одним словом, окупанти в шахтах знайшли чергову новітню зброю вартістю 400 тисяч доларів", – заявив журналіст.

      Лист, який коштував життя сину Соболєва: журналіст розкрив скандальні деталі
      сьогодні
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України СБУ Жертви Війна на Донбасі Служба безпеки України
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