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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      На Донбассе погибли двое спецназовцев СБУ: детали

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      На Донбассе погибли двое спецназовцев СБУ / kyiv.depo.ua

      Во время выполнения боевого задания на Донбассе погибли двое бойцов спецподразделения Центра специальных операций СБУ. В Службе безопасности пообещали всесторонне поддержать семьи погибших.

      Ранее информацию о гибели сотрудников Службы безопасности писали в соцсетях и в СМИ, но теперь ее подтвердил Иван Баканов. Об этом сообщает СБУ.

      К слову: Двое украинских военных погибли на Донбассе: выполняли боевое задание

      Во время выполнения боевого задания погибли Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов. Оба были снайперами Центра спецпопераций "Альфа".

      Гибель каждого нашего бойца в зоне ООС – большая потеря для Службы, для страны, для нации. Искренние соболезнования семьям погибших героев,
      – сказал Иван Баканов.

      В Службе безопасности Украины пообещали, что всесторонне поддержат семьи погибших офицеров, а боевые братья не оставят близких наедине с горем.

      Журналист Назар Приходько рассказал, что в области, где убили сотрудников СБУ, не хотят работать украинские снайперы. Мол, именно в данном месте пророссийские боевики пользуются новейшим прибором обнаружения.

      "Одним словом, оккупанты в шахтах нашли очередное новейшее оружие стоимостью 400 тысяч долларов", – заявил журналист.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Жертвы Война на Донбассе Служба безопасности Украины СБУ
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