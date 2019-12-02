На Донбассе погибли двое спецназовцев СБУ: детали

Во время выполнения боевого задания на Донбассе погибли двое бойцов спецподразделения Центра специальных операций СБУ. В Службе безопасности пообещали всесторонне поддержать семьи погибших.

Ранее информацию о гибели сотрудников Службы безопасности писали в соцсетях и в СМИ, но теперь ее подтвердил Иван Баканов. Об этом сообщает СБУ.

К слову: Двое украинских военных погибли на Донбассе: выполняли боевое задание

Во время выполнения боевого задания погибли Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов. Оба были снайперами Центра спецпопераций "Альфа".

Гибель каждого нашего бойца в зоне ООС – большая потеря для Службы, для страны, для нации. Искренние соболезнования семьям погибших героев,

– сказал Иван Баканов.

В Службе безопасности Украины пообещали, что всесторонне поддержат семьи погибших офицеров, а боевые братья не оставят близких наедине с горем.

Журналист Назар Приходько рассказал, что в области, где убили сотрудников СБУ, не хотят работать украинские снайперы. Мол, именно в данном месте пророссийские боевики пользуются новейшим прибором обнаружения.

"Одним словом, оккупанты в шахтах нашли очередное новейшее оружие стоимостью 400 тысяч долларов", – заявил журналист.