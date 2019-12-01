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      Двое украинских военных погибли на Донбассе: выполняли боевое задание

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      На Донбассе погибли двое военных / shutterstock

      В зоне боевых действий на Донбассе подорвались два украинских военнослужащих. В результате взрывов военные получили несовместимые с жизнью ранения и скончались на месте подрыва.

      Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

      К теме: Наблюдатели сообщают о большом количестве взрывов на Донбассе

      По данным штаба, пророссийские диверсанты пытались проникнуть в тыл позиций Объединенных сил. С целью перекрытия их путей выдвижения и возможного ухода был применен очередной резерв.

      Именно во время выполнения этого боевого задания и подорвались два украинских военнослужащих.

      Отметим, что разведка сообщает, что боевики на оккупированном Донбассе продолжают усиливать передовые позиции. Оккупанты применяют мины, изъятые в районах разведения войск.


      Карта оккупированного Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины Потери Новости политики
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