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      СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ, ЗАГИНУЛА ДИТИНА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Двоє українських військових загинули на Донбасі: виконували бойове завдання

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      На Донбасі загинули двоє військових / shutterstock

      У зоні бойових дій на Донбасі підірвалися два українських військовослужбовці. В результаті вибухів військові отримали несумісні з життям поранення і померли на місці підриву.

      Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

      До теми: Спостерігачі повідомляють про велику кількість вибухів на Донбасі

      За даними штабу, проросійські диверсанти намагалися проникнути в тил позицій Об'єднаних сил. З метою перекриття їхніх шляхів висування і можливого відходу було застосовано черговий резерв.

      Саме під час виконання цього бойового завдання й підірвалися два українських  військовослужбовці.

      Відзначимо, що розвідка повідомляє, що бойовики на окупованому Донбасі продовжують посилювати передові позиції. Окупанти застосовують міни, вилучені у районах розведення військ.


      Карта окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Втрати Збройні сили України Новини політики
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