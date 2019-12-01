Двоє українських військових загинули на Донбасі: виконували бойове завдання

У зоні бойових дій на Донбасі підірвалися два українських військовослужбовці. В результаті вибухів військові отримали несумісні з життям поранення і померли на місці підриву.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

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За даними штабу, проросійські диверсанти намагалися проникнути в тил позицій Об'єднаних сил. З метою перекриття їхніх шляхів висування і можливого відходу було застосовано черговий резерв.

Саме під час виконання цього бойового завдання й підірвалися два українських військовослужбовці.

Відзначимо, що розвідка повідомляє, що бойовики на окупованому Донбасі продовжують посилювати передові позиції. Окупанти застосовують міни, вилучені у районах розведення військ.



Карта окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу