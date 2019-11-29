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      Розвідка: бойовики знайшли застосування мінам із районів розведення на Донбасі

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      Окупанти повторно використовують міни, вилучені в районах відведення, – розвідка / Getty Images

      Бойовики на окупованому Донбасі продовжують посилювати передові позиції. Окупанти застосовують міни, вилучені у районах розведення військ.

      Бойовики активно працюють над удосконаленням фортифікаційного обладнання на передових позиціях. Про це повідомив капітан пресцентру Міністерства оборони Михайло Шаравара під час брифінгу 29 листопада.

      Знайте більше: Донецькі бойовики визначилися, на яку частину території України зазіхають

      Окрім того, російські окупанти облаштовують позиції інших інженерних об’єктів, у тому числі для їх використання у зимовий період.

      • Ворог також встановлює додаткові мінно-вибухові загородження.
      • При цьому використовують заборонені міжнародними конвенціями протипіхотні міни та саморобні вибухові пристрої – навіть поза межами позицій.

      При цьому, для мінування окремих ділянок території окупанти використовують міни, вилучені під час розмінування місцевості у районах відведення військ,
      – з’ясувала розвідка.

      Російські найманці зазнають втрат через те, що порушують безпеку під час мінування та інженерного обладнання об’єктів на передових позиціях.

      Усі розведення відбуваються у межах мінських угод і є кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі, яка відбудеться 9 грудня. За умовами, українські військові відійшли на відстань, яка дозволить повернутися назад у разі порушень бойовиками режиму припинення вогню.

      Де ще відбулося розведення сил на Донбасі?

      • У районі Станиці Луганської;
      • у районі Золотого;
      • у районі Петрівського.

      карта розведення військ Донбас мапа розведення сил
      Мапа розведення сил і засобів на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Проросійські бойовики Новини політики Війна на Донбасі Міністерство оборони України Розведення військ
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