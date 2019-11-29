Розвідка: бойовики знайшли застосування мінам із районів розведення на Донбасі
Бойовики на окупованому Донбасі продовжують посилювати передові позиції. Окупанти застосовують міни, вилучені у районах розведення військ.
Бойовики активно працюють над удосконаленням фортифікаційного обладнання на передових позиціях. Про це повідомив капітан пресцентру Міністерства оборони Михайло Шаравара під час брифінгу 29 листопада.
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Окрім того, російські окупанти облаштовують позиції інших інженерних об’єктів, у тому числі для їх використання у зимовий період.
- Ворог також встановлює додаткові мінно-вибухові загородження.
- При цьому використовують заборонені міжнародними конвенціями протипіхотні міни та саморобні вибухові пристрої – навіть поза межами позицій.
При цьому, для мінування окремих ділянок території окупанти використовують міни, вилучені під час розмінування місцевості у районах відведення військ,
– з’ясувала розвідка.
Російські найманці зазнають втрат через те, що порушують безпеку під час мінування та інженерного обладнання об’єктів на передових позиціях.
Усі розведення відбуваються у межах мінських угод і є кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі, яка відбудеться 9 грудня. За умовами, українські військові відійшли на відстань, яка дозволить повернутися назад у разі порушень бойовиками режиму припинення вогню.
Де ще відбулося розведення сил на Донбасі?
- У районі Станиці Луганської;
- у районі Золотого;
- у районі Петрівського.
Мапа розведення сил і засобів на Донбасі / Інфографіка 24 каналу