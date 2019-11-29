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      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ЧОРНА П'ЯТНИЦЯ

      Донецькі бойовики визначилися, на яку частину території України зазіхають

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      Ручні "депутати" Кремля ручками проголосували за "державний кордон ДНР" / dan-news.info

      Так звана "народна рада" недореспубліки "ДНР" ухвалила "закон про державний кордон республіки". Все б нічого, але тепер до складу терористичного утворення мають увійти понад 60% Донецької області, які підконтрольні українській владі. Щонайменше, так вирішили люди, які вважають, що вони – "депутати ДНР".

      Метою цього закону є формування нормативно-правової бази у сфері "державної прикордонної політики", пише підконтрольне бойовикам видання "Донецкое агентство новостей".

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      Голосування відбулося за найкращими традиціями "демократичних" недореспублік – 76 представників терористичної організації, які чомусь вирішили, що вони депутати, шляхом підняття рук "ухвалили закон". Так би мовити, створили "державний кордон" власними руками.

      Мабуть, найцікавішим моментом є те, де саме проходитиме так званий кордон. Голова недопарламенту недореспубліки Володимир Бідьовка пояснив, що тепер "державний кордон ДНР", згідно з, як він його назвав, законом, мав би проходити у межах "колишньої" Донецької області.

      За його словами, буцімто бойовики не забули тих людей, які залишилися на підконтрольній українській владі території. Мабуть, окупанти мріють ще й їм життя зіпсувати. Втім, на щастя мешканців вільної від бойовиків частини Донецької області, окупанти згодні визначати свій "кордон" по лінії зіткнення.

      окуповані території Донбасу
      Карта окупованих територій Донбасу / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Окуповані території Проросійські бойовики Новини Донецька
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