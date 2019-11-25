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      Окупанти впали в істерику через новину про українського розвідника в Горлівці Матюху

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      Колишній мер окупованого міста Горлівки Едуард Матюха / Скріншот з відео

      Колишній "народний мер" окупованого міста Горлівки Едуард Матюха виявився українським розвідником. Окупанти емоційно відреагували на таку новину. Заявляють, що українець не мав доступу до секретної інформації.

      Так званий голова "Компартії ДНР" Борис Литвинов заявив, що інформація про роботу Матюхи на українську розвідку "більше схожа на творчість", пише "РИА Новости".

      Детальніше про історію: Очі України у війні: "народний мер" окупованої Горлівки виявився українським розвідником

      Він бере з відкритих джерел фотографії або розповідає про людей. Це вже багато разів по телевізору показували, у пресі писали. Він видає відомі факти за ексклюзив. Я вважаю, з цієї справи на Україні роблять піар,
      – сказав так званий чиновник.

      Окупант зазначив, що українським спецслужбам "треба показати якось свою роботу, свою значущість".

      За його словами, Едуард Матюха – житель Горлівки, який у травні 2014 року як активіст допомагав організовувати у місті "референдум про самовизначення ДНР". Пізніше він вступив до Горлівської міської організації так званої "Компартії ДНР", при цьому "жодного доступу до держтаємниць та закритої інформації не мав".

      До теми: Бойовики цинічно прикриваються дітьми в окупованому Донецьку: докази українських бійців

      Ще один так званий депутат "Народної ради "ДНР"" Владислав Бердичівський також написав гнівний та істеричний пост у фейсбуці.

      Цей, прости Господи, "комуніст" і "народний мер" на три дні – ніхто і звати його ніяк, до жодних держтаємниць він допущений не був,
      – написав так званий депутат.

      Він додав, що вся шкода для так званої "ДНР", яку створив Матюха – полягала в крадіжці і продажу гуманітарного борошна, "поки йому не дали по лапах". "Кого він там стикав або травив, блазень гороховий. Яка країна – такі й розвідники", – обурився окупант.

      окупанти горлівка реакція матюха
      Допис Владислава Бердичівського у фейсбуці

      Що відомо про Едуарда Матюху?

      Колишній "народний мер" Горлівки на Донеччині Едуард Матюха повернувся на підконтрольну Україні територію, бо є українським розвідником і працював 5 років серед бойовиків.

      Матюха розповів, що збирав інформацію про злочини Росії та заводив контакти з російськими комуністами.

      Про що дізнався український розвідник:

      • проросійські невизнані анклави (Абхазія, Північна Осетія, Придністров'я, "ДНР" і "ЛНР") координуються Кремлем через КПРФ, у партії навіть є відповідальна за це людина – депутат Тайсаєв Казбек Кучуковіч;
      • З цим депутатом та іншими комуністами формуються російські "гуманітарні конвої", в які включають автомобілі із готівкою для окупованих територій Донбасу;
      • У минулому році планувалося відновлення проєкту "Новоросія". Це були військові плани щодо захоплення Харківської області, Одеської області та створення сухопутного коридору до півострова Крим.

      Читайте також: Навчання та переміщення техніки вночі, – розвідка про дії бойовиків в районах розведення

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Проросійські бойовики Війна на Донбасі Новини України Новини політики Україна – Росія Окуповані території Новини Росії
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