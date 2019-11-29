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      Донецкие боевики определились, на какую часть территории Украины посягают

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      Ручные "депутаты" Кремля ручками проголосовали за "государственную границу ДНР" / dan-news.info

      Так называемая "народная рада" недореспублики "ДНР" приняла "закон о государственной границе республики". Все бы ничего, но теперь в состав террористического образования должны войти более 60% Донецкой области, подконтрольных украинской власти. По меньшей мере, так решили люди, которые считают, что они – "депутаты ДНР".

      Целью этого закона является формирование нормативно-правовой базы в сфере "государственной пограничной политики", пишет подконтрольное боевикам издание "Донецкое агентство новостей".

      Интересно: Оккупанты впали в истерику из-за новости об украинском разведчике в Горловке Матюхе

      Голосование состоялось по лучшим традициям "демократических" недореспублик – 76 представителей террористической организации, почему-то решили, которые что они депутаты, путем поднятия рук "приняли закон". Так сказать, создали "государственную границу" собственными руками.

      Пожалуй, самым интересным моментом является то, где именно будет проходить так называемая граница. Председатель недопарламенту недореспублики Владимир Бидевка объяснил, что теперь "государственная граница ДНР", согласно с, как он его назвал, законом, должна проходить в рамках "бывшей" Донецкой области.

      По его словам, якобы боевики не забыли тех людей, которые остались на подконтрольной украинской власти территории. Видимо, оккупанты мечтают еще и им жизнь испортить. Впрочем, к счастью жителей свободной от боевиков части Донецкой области, оккупанты согласны определять свою "границу" по линии соприкосновения.

      окуповані території Донбасу
      Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала

      Откуда берутся вши и как с ними бороться
      сегодня
      10279
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Оккупированные территории Новости Донецка Пророссийские боевики Война на Донбассе
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