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      Разведка: боевики нашли применение минам из районов разведения на Донбассе

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      Оккупанты повторно используют мины, изъятые в районах отвода, – разведка / Getty Images

      Боевики на оккупированном Донбассе продолжают усиливать передовые позиции. Оккупанты применяют мины, изъятые в районах разведения войск.

      Боевики активно работают над совершенствованием фортификационного оборудования на передовых позициях. Об этом сообщил капитан пресс-центра Министерства обороны Михаил Шаравара во время брифинга 29 ноября.

      Знайте больше: Донецкие боевики определились, на какую часть территории Украины посягают

      Кроме того, российские оккупанты обустраивают позиции других инженерных объектов, в том числе для их использования в зимний период.

      • Враг также устанавливает дополнительные минно-взрывные заграждения.
      • При этом используют запрещенные международными конвенциями противопехотные мины и самодельные взрывные устройства – даже вне позиций.

      При этом, для минирования отдельных участков территории оккупанты используют мины, изъятые во время разминирования местности в районах отвода войск,
      – выяснила разведка.

      Российские наемники несут потери из-за того, что нарушают безопасность во время минирования и инженерного оборудования объектов на передовых позициях.

      Все разведения происходят в пределах минских соглашений и являются шагом и условием для встречи в нормандском формате, которая состоится 9 декабря. По условиям, украинские военные отошли на расстояние, которое позволит вернуться обратно в случае нарушений боевиками режима прекращения огня.

      Где еще прошли разведения сил на Донбассе?

      • В районе Станицы Луганской;
      • в районе Золотого;
      • в районе Петровского.

      карта розведення військ Донбас мапа розведення сил
      Карта разведения сил и средств на Донбассе / Инфографика 24 канала

      Откуда берутся вши и как с ними бороться
      сегодня
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Міністерство оборони України Пророссийские боевики Разведение войск
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