Разведка: боевики нашли применение минам из районов разведения на Донбассе

Боевики на оккупированном Донбассе продолжают усиливать передовые позиции. Оккупанты применяют мины, изъятые в районах разведения войск.

Боевики активно работают над совершенствованием фортификационного оборудования на передовых позициях. Об этом сообщил капитан пресс-центра Министерства обороны Михаил Шаравара во время брифинга 29 ноября.

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Кроме того, российские оккупанты обустраивают позиции других инженерных объектов, в том числе для их использования в зимний период.

Враг также устанавливает дополнительные минно-взрывные заграждения.

При этом используют запрещенные международными конвенциями противопехотные мины и самодельные взрывные устройства – даже вне позиций.

При этом, для минирования отдельных участков территории оккупанты используют мины, изъятые во время разминирования местности в районах отвода войск,

– выяснила разведка.

Российские наемники несут потери из-за того, что нарушают безопасность во время минирования и инженерного оборудования объектов на передовых позициях.

Все разведения происходят в пределах минских соглашений и являются шагом и условием для встречи в нормандском формате, которая состоится 9 декабря. По условиям, украинские военные отошли на расстояние, которое позволит вернуться обратно в случае нарушений боевиками режима прекращения огня.

Где еще прошли разведения сил на Донбассе?

В районе Станицы Луганской;

в районе Золотого;

в районе Петровского.



Карта разведения сил и средств на Донбассе / Инфографика 24 канала