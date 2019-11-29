Разведка: боевики нашли применение минам из районов разведения на Донбассе
Боевики на оккупированном Донбассе продолжают усиливать передовые позиции. Оккупанты применяют мины, изъятые в районах разведения войск.
Боевики активно работают над совершенствованием фортификационного оборудования на передовых позициях. Об этом сообщил капитан пресс-центра Министерства обороны Михаил Шаравара во время брифинга 29 ноября.
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Кроме того, российские оккупанты обустраивают позиции других инженерных объектов, в том числе для их использования в зимний период.
- Враг также устанавливает дополнительные минно-взрывные заграждения.
- При этом используют запрещенные международными конвенциями противопехотные мины и самодельные взрывные устройства – даже вне позиций.
При этом, для минирования отдельных участков территории оккупанты используют мины, изъятые во время разминирования местности в районах отвода войск,
– выяснила разведка.
Российские наемники несут потери из-за того, что нарушают безопасность во время минирования и инженерного оборудования объектов на передовых позициях.
Все разведения происходят в пределах минских соглашений и являются шагом и условием для встречи в нормандском формате, которая состоится 9 декабря. По условиям, украинские военные отошли на расстояние, которое позволит вернуться обратно в случае нарушений боевиками режима прекращения огня.
Где еще прошли разведения сил на Донбассе?
- В районе Станицы Луганской;
- в районе Золотого;
- в районе Петровского.
Карта разведения сил и средств на Донбассе / Инфографика 24 канала