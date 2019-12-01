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      ЄВРО-2020 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Спостерігачі повідомляють про велику кількість вибухів на Донбасі

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      ОБСЄ нарахувала понад 80 вибухів на Донбасі / Міноборони

      Організація з безпеки та співробітництва в Європі у суботу, 30 листопада, зафіксувала значну кількість вибухів на Донбасі – 82. Найбільше – на Луганщині.

      На Донеччині сталося 30 вибухів, про це повідомляється у щоденному звіті на сайті організації.

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      "Найбільше порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південь і захід від Світлодарська (підконтрольний урядові, 57 кілометрів на північний схід від Донецька), а також на південь і південний захід від Донецької фільтрувальної станції", - мовиться у повідомленні.

      На Луганщині зафіксували 52 вибухи.

      Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на схід і південний схід від Золотого,
      – зазначають в ОБСЄ.

      Спостерігачі повідомляють про велику кількість вибухів на Донбасі.

      Водночас розвідка повідомляє, що бойовики на окупованому Донбасі продовжують посилювати передові позиції. Окупанти застосовують міни, вилучені у районах розведення військ.

      карта окупованих територій Донбасу мапа ОРДЛО
      Карта окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      сьогодні
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини політики Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі ОБСЄ
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