Спостерігачі повідомляють про велику кількість вибухів на Донбасі
Організація з безпеки та співробітництва в Європі у суботу, 30 листопада, зафіксувала значну кількість вибухів на Донбасі – 82. Найбільше – на Луганщині.
На Донеччині сталося 30 вибухів, про це повідомляється у щоденному звіті на сайті організації.
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"Найбільше порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південь і захід від Світлодарська (підконтрольний урядові, 57 кілометрів на північний схід від Донецька), а також на південь і південний захід від Донецької фільтрувальної станції", - мовиться у повідомленні.
На Луганщині зафіксували 52 вибухи.
Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на схід і південний схід від Золотого,
– зазначають в ОБСЄ.
Спостерігачі повідомляють про велику кількість вибухів на Донбасі.
Водночас розвідка повідомляє, що бойовики на окупованому Донбасі продовжують посилювати передові позиції. Окупанти застосовують міни, вилучені у районах розведення військ.