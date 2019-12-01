Організація з безпеки та співробітництва в Європі у суботу, 30 листопада, зафіксувала значну кількість вибухів на Донбасі – 82. Найбільше – на Луганщині.

На Донеччині сталося 30 вибухів, про це повідомляється у щоденному звіті на сайті організації.

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"Найбільше порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південь і захід від Світлодарська (підконтрольний урядові, 57 кілометрів на північний схід від Донецька), а також на південь і південний захід від Донецької фільтрувальної станції", - мовиться у повідомленні.

На Луганщині зафіксували 52 вибухи.

Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на схід і південний схід від Золотого,

– зазначають в ОБСЄ.

Спостерігачі повідомляють про велику кількість вибухів на Донбасі.

Водночас розвідка повідомляє, що бойовики на окупованому Донбасі продовжують посилювати передові позиції. Окупанти застосовують міни, вилучені у районах розведення військ.



Карта окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу