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      ЕВРО-2020 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Наблюдатели сообщают о большом количестве взрывов на Донбассе

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      ОБСЕ насчитала более 80 взрывов на Донбассе / Минобороны

      Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе в субботу, 30 ноября, зафиксировала значительное количество взрывов на Донбассе – 82. Больше всего – на Луганщине.

      В Донецкой области произошло 30 взрывов, об этом сообщается в ежедневном отчете на сайте организации.

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      "Больше всего нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к югу и западу от Светлодарска (подконтролен правительству, 57 километров северо-восточнее Донецка), а также на юг и юго-запад от Донецкой фильтровальной станции", – говорится в сообщении.

      На Луганщине зафиксировали 52 взрыва.

      Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к востоку и юго-востоку от Золотого,
      – отмечают в ОБСЕ.

      Наблюдатели сообщают о большом количестве взрывов на Донбассе.

      В то же время разведка сообщает, что боевики на оккупированном Донбассе продолжают усиливать передовые позиции. Оккупанты применяют мины, изъятые в районах разведения войск.

      карта окупованих територій Донбасу мапа ОРДЛО
      Карта оккупированного Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Операция Объединенных сил Война на Донбассе ОБСЕ
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