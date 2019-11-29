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      Миссия ОБСЕ может доставлять пенсии в ОРДЛО

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      Миссия ОБСЕ в Украине / 24 канал

      Специалистов ОБСЕ могут привлечь к доставке пенсий жителям оккупированных территорий Донбасса.

      Об этом заявил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в эфире "Украинского радио", отметив, что в ОРДЛО есть четкий порядок получения пенсии: пересечение линии разграничения, подтверждение паспортных данных. В то же время есть также проблема с людьми, которые физически не могут этого сделать.

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      Он рассказал, что были предложения от облгосадминистраций по привлечению специалистов ОБСЕ, которые бы подтверждали документально, что те лица, которые не могут по физическим возможностям пересекать линию разграничения, имеют право на пенсии, чтобы международные организации помогали документально получать на тех территориях документы и передавать их в органы Пенсионного фонда.

      По словам Кириленко, для этого нужно вносить изменения в законодательство Украины.

      Сейчас законодательство действует так, что человек должен быть лично идентифицирован. Если от него предоставляется доверенность, то он на украинской территории должен быть представлен украинским нотариусом (частным или государственным), но по требованиям украинского законодательства,
      – добавил чиновник.

      В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №2083-д. Он должен урегулировать вопрос о выплате пенсий лицам, проживающим на временно оккупированных территориях. В частности, они смогут получать пенсии без справки вынужденно перемещенного лица.

      Законопроект предусматривает:

      • Предоставить людям, которые жили на оккупированных территориях и не могли платить страховые взносы, право докупить стаж без применения санкций;
      • В случае потери документов дать возможность рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц;
      • Жители оккупированных территорий смогут получать пенсии без справки вынужденно перемещенного лица (переселенца);
      • Выплачивать задолженность по пенсиям без срока давности (пока действует лимит — 3 года).
       

       

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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Новости Украины Пенсия Война на Донбассе ОБСЕ
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