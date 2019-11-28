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      Глава ОБСЕ едет в Станицу Луганскую

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      Мирослав Лайчак 28-29 ноября посетит Украину / trend.az

      Глава ОБСЕ и министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак посетит с рабочим визитом Украину. В рамках поездки он совместно с главой украинского МИД Вадимом Пристайко посетит Станицу Луганскую.

      Рабочий визит главы организации по безопасности продлится 28-29 ноября, сообщает МИД Украины.

      К слову: ОБСЕ зафиксировала выстрелы на участке разведения в Петровском: реакция штаба ООС

      Ключевой целью визита является согласование позиций, важных для сохранения внимания ОБСЕ к вызовам, вызванных продолжающейся российской агрессией против Украины.

      Главы МИД также обменяются мнениями по подготовке к заседанию Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Оно 5-6 декабря состоится в Братиславе.

      Отдельно стороны намерены обсудить вопросы повестки дня двусторонних отношений между Украиной и Словакией.

      Лайчак и Вадим Пристайко
      Мирослав Лайчак и Вадим Пристайко

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Разведение войск Словакия Война на Донбассе ОБСЕ Вадим Пристайко МИД Украины
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