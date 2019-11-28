Глава ОБСЕ едет в Станицу Луганскую
Глава ОБСЕ и министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак посетит с рабочим визитом Украину. В рамках поездки он совместно с главой украинского МИД Вадимом Пристайко посетит Станицу Луганскую.
Рабочий визит главы организации по безопасности продлится 28-29 ноября, сообщает МИД Украины.
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Ключевой целью визита является согласование позиций, важных для сохранения внимания ОБСЕ к вызовам, вызванных продолжающейся российской агрессией против Украины.
Главы МИД также обменяются мнениями по подготовке к заседанию Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Оно 5-6 декабря состоится в Братиславе.
Отдельно стороны намерены обсудить вопросы повестки дня двусторонних отношений между Украиной и Словакией.
Мирослав Лайчак и Вадим Пристайко