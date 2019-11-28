Глава ОБСЕ едет в Станицу Луганскую

Глава ОБСЕ и министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак посетит с рабочим визитом Украину. В рамках поездки он совместно с главой украинского МИД Вадимом Пристайко посетит Станицу Луганскую.

Рабочий визит главы организации по безопасности продлится 28-29 ноября, сообщает МИД Украины . К слову: ОБСЕ зафиксировала выстрелы на участке разведения в Петровском: реакция штаба ООС Ключевой целью визита является согласование позиций, важных для сохранения внимания ОБСЕ к вызовам, вызванных продолжающейся российской агрессией против Украины. Главы МИД также обменяются мнениями по подготовке к заседанию Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Оно 5-6 декабря состоится в Братиславе. Отдельно стороны намерены обсудить вопросы повестки дня двусторонних отношений между Украиной и Словакией.

Мирослав Лайчак и Вадим Пристайко