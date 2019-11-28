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      Глава ОБСЄ їде у Станицю Луганську

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      Мірослав Лайчак 28-29 листопада відвідає Україну / trend.az

      Глава ОБСЄ та міністр закордонних і європейських справ Словаччини Мірослав Лайчак здійснить робочий візит до України. У межах поїздки він спільно з главою українського МЗС Вадимом Пристайком відвідає Станицю Луганську.

      Робочий візит очільника безпекової організації триватиме протягом 28-29 листопада, повідомляє МЗС України.

      До слова: ОБСЄ зафіксувала постріли на ділянці розведення у Петрівському: реакція штабу ООС

      Ключової метою візиту є узгодження позицій, важливих для збереження уваги ОБСЄ до викликів, спричинених російською агресією проти України, яка досі триває.

      Глави МЗС також обміняються думками щодо підготовки до засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ. Воно 5-6 грудня відбудеться у Братиславі.

      Окремо сторони мають намір обговорити питання порядку денного двосторонніх відносин між Україною та Словаччиною.

      Мірослав Лайчак і Вадим Пристайко
      Мірослав Лайчак і Вадим Пристайко

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики МЗС України Вадим Пристайко ОБСЄ Війна на Донбасі Словаччина Розведення військ
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