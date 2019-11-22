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      ОБСЄ зафіксувала постріли на ділянці розведення у Петрівському: реакція штабу ООС

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      Спостерігачі ОБСЄ зафіксували обстріли на ділянці розведення у Петрівському / osce.org

      Спостерігачі ОБСЄ зафіксували постріли на ділянці розведення біля населеного пункту Петрівське у Волноваському районі Донецької області. Українські військові заявили, що це чергова спроба дискредитації ЗСУ в очах місцевого населення на тимчасово окупованій території і світової спільноти.

      Спостерігачі почули три кулеметні черги у середу. Про це мовиться у щоденному звіті на сайті ОБСЄ.

      До теми: Розведення військ на Донбасі: у Петрівському почали демонтувати фортифікації

      У пресцентрі Операції об'єднаних сил стверджують: якщо спроєктувати цю подію на карту місцевості, то очевидно, що постріли були зроблені з окупованої території біля, або в межах ділянки розведення. Куди саме стріляли бойовики, військові не знають.

      Підрозділи ЗС України, відповідно до умов розведення, з імовірного місця порушення режиму припинення вогню, вести обстріл фізично не можуть,
      – наголосили в штабі ООС.

      Що відомо про розведення військ у Петрівському

      Розпочалося воно 9 листопада. Щоправда раніше було заплановано на 8 число. Розведення військ вирішили перенести через заяву бойовиків "ДНР". Ті переконували, що українські війська нібито обстріляли ділянку розведення. Тривало розведення 3 дні та завершилося 11 листопада. Далі за графіком відбулося розмінування цієї території.

      Як в ОБСЄ, так і в Росії привітали початок розведення військ у Петрівському. Додамо, що у цей район скерували додаткові патрулі ОБСЄ на допомогу чинним, стаціонарним камерам спостереження й безпілотним літальним апаратам.

      Раніше розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках – в районі Станиці Луганської (№1) та у районі Золотого (№2). Обидві ділянки розташовуються на Луганщині.

      Усі розведення відбуваються у межах Мінських угод і є кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі. Останню заплановано на 9 грудня. За умовами розведення, українські військові мають відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.


      Який вигляд матиме лінія розмежування на Донбасі після розведення військ / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики ОБСЄ Розведення військ Війна на Донбасі Ситуація біля Петрівського Операція Об'єднаних сил
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