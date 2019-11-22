ОБСЕ зафиксировала выстрелы на участке разведения в Петровском: реакция штаба ООС

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали выстрелы на участке разведения у населенного пункта Петровское в Волновахском районе Донецкой области. Украинские военные заявили, что это очередная попытка дискредитации ВСУ в глазах местного населения на временно оккупированной территории и мирового сообщества.

Наблюдатели услышали три пулеметные очереди в среду. Об этом говорится в ежедневном отчете на сайте ОБСЕ.

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В пресс-центре Операции объединенных сил утверждают: если спроектировать это событие на карту местности, то очевидно, что выстрелы были произведены из оккупированной территории возле, или в пределах участка разведения. Куда именно стреляли боевики, военные не знают.

Подразделения ВС Украины, согласно условиям разведения, с вероятного места нарушения режима прекращения огня, вести обстрел физически не могут,

- отметили в штабе ООС.

Что известно о разведении войск в Петровском

Началось оно 9 ноября. Правда раньше было запланировано на 8 число. Разведение войск решили перенести

из-за заявления боевиков "ДНР". Те убеждали, что украинские войска якобы обстреляли участок разведения. Продолжалось разведение 3 дня и завершилось 11 ноября. Далее по графику произошло разминированиея этой территории.

Как в ОБСЕ, так и в России приветствовали начало разведения войск в Петровском. Добавим, что в этот район направили дополнительные патрули ОБСЕ на помощь действующим, стационарным камерам наблюдения и беспилотным летательным аппаратам.

Ранее разведение сил и средств уже произошло на двух участках - в районе Станицы Луганской (№1) и в районе Золотого (№2). Оба участка располагаются на Луганщине.

Все разведения происходят в пределах Минских соглашений и являются шагом и условием для встречи в нормандском формате. Последнюю запланировано на 9 декабря. По условиям разведения, украинские военные должны отойти на расстояние, которое позволило бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.



Как будет выглядеть линия разграничения на Донбассе после разведения войск / Инфографика 24 канала