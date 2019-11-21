Розведення військ на Донбасі: у Петрівському почали демонтувати фортифікації

У Петрівському Донецької області у межах розмежування сил і засобів на Донбасі розпочався демонтаж фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення.

Зауважимо, що Петрівське є ділянкою розведення №3. Напередодні на цій території завершилося розмінування.

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За словами пресофіцера 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади старшого лейтенанта Богдана Петрика, у зв’язку з вищезазначеним у Петрівському 21 листопада о 12:00 розпочався демонтаж фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення, передає "Радіо Свобода".

Видання додає, що розведення на ділянці № 3 "Петрівське" відбувалось у районі села Богданівка та підконтрольного проросійським найманцям селища Петрівське. У Богданівці наразі живуть семеро місцевих жителів. Всі вони – пенсіонери.

Зауважимо, що демонтаж фортифыкацій у Петрівському має тривати щонайменше 29 діб. Після цього українська сторона проінформує про те, що все проведено, а вже наступного дня представники моніторингової місії ОБСЄ проведуть аналіз виконаних заходів.

Що відомо про розведення військ у Петрівському

Розпочалося воно 9 листопада. Щоправда раніше було заплановано на 8 число. Розведення військ вирішили перенести через заяву бойовиків "ДНР". Ті переконували, що українські війська нібито обстріляли ділянку розведення. Тривало розведення 3 дні та завершилося 11 листопада. Далі за графіком відбулося розмінування цієї території.

Як в ОБСЄ, так і в Росії привітали початок розведення військ у Петрівському. Додамо, що у цей район скерували додаткові патрулі ОБСЄ на допомогу чинним, стаціонарним камерам спостереження й безпілотним літальним апаратам.

Раніше розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках – в районі Станиці Луганської (№1) та у районі Золотого (№2). Обидві ділянки розташовуються на Луганщині.

Усі розведення відбуваються у межах Мінських угод і є кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі. Останню заплановано на 9 грудня. За умовами розведення, українські військові мають відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.

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Який вигляд матиме лінія розмежування на Донбасі після розведення військ / Інфографіка 24 каналу