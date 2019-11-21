Разведение войск на Донбассе: в Петровском начали демонтировать фортификации

В Петровском Донецкой области в рамках разграничения сил и средств на Донбассе начался демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения.

Заметим, что Петровское является участком разведения №3. Накануне на этой территории завершилось разминирование.

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По словам пресс-офицера 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, старшего лейтенанта Богдана Петрика, в связи с вышеупомянутым в Петровском 21 ноября в 12:00 начался демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения, передает "Радио Свобода".

Издание добавляет, что разведение на участке № 3 "Петровское" проходило в районе села Богдановка и подконтрольного пророссийским наемникам поселка Петровское. В Богдановке сейчас живут семь местных жителей. Все они – пенсионеры.

Заметим, что демонтаж фортификаций в Петровском должен длиться не менее 29 суток. После этого украинская сторона проинформирует о том, что все проведено, а уже на следующий день представители мониторинговой миссии ОБСЕ проведут анализ выполненных мероприятий.

Что известно о разведении войск в Петровском

Началось оно 9 ноября. Правда ранее было запланировано на 8 число. Разведение войск решили перенести из-за заявления боевиков "ДНР". Те убеждали, что украинские войска якобы обстреляли участок разведения. Продолжалось разведение 3 дня и завершилось 11 ноября. Далее по графику произошло разминирование этой территории.

Как в ОБСЕ, так и в России поздравили начало разведения войск в Петровском. Добавим, что в этот район направили дополнительные патрули ОБСЕ на помощь действующим, стационарным камерам наблюдения и беспилотным летательным аппаратам.

Ранее разведение сил и средств уже произошло на двух участках – в районе Станицы Луганской (№1) и в районе Золотого (№2). Оба участка располагаются на Луганщине.

Все разведения происходят в рамках Минских соглашений и являются шагом и условием для встречи в нормандском формате. Она запланирована на 9 декабря. По условиям разведения, украинские военные должны отойти на расстояние, которое позволило бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.

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Как будет выглядеть линия разграничения на Донбассе после разведения войск / Инфографика 24 канала