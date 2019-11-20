Сколько Украина потратила на восстановление моста в Станице Луганской

Восстановление моста в Станице Луганской стоило Украине почти 40 миллионов гривен.

Переправу через Северский Донец строили три месяца. Об этом рассказал военкор 24 каналу.

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За отстроенный мост полностью заплатила Украина. Расходы составили 38 миллионов гривен. На "неподконтрольной" стороне моста оккупанты осмелились развесить флаги так называемой "ДНР". Это все, что они сделали, ведь в восстановление моста не вкладывались.

На завершение строительства моста приехал и Президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, он остался доволен. Он отметил, что это был очень долгий и трудный процесс.



Зеленский на открытии моста в Станице Луганской

Во время открытия моста особых провокаций не было. Однако с другой стороны пришли смотреть на открытие оккупанты и так называемые СМИ самопровозглашенных республик. Конструктивного разговора не вышло, ведь они прятали лица и бежали от украинских журналистов.

Стоит отметить, что мост хоть и достроен, но работать он начнет через несколько дней.

Что известно о мосте в Станице Луганской

После завершения разведения сил и средств в этом районе 30 июня, Зеленский отметил, что следующим шагом будет восстановление моста. Разминирование территории возле моста завершили аж 22 августа, причиной задержки стало отсутствие гарантий безопасности со стороны боевиков.



Мост начали восстанавливать только с начала сентября 2019 года. Оккупанты все никак не могли убрать свои защитные сооружения в рамках разведения сил. Как только они их убрали, то мост начали строить. Это заняло почти три месяца времени.

Видео: военкор 24 каналу об открытии моста в Станице Луганской