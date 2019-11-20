Скільки Україна витратила на відбудову мосту у Станиці Луганській
Відбудова мосту у Станиці Луганській коштувала Україні майже 40 мільйонів гривень.
Переправу через Сіверський Донець будували три місяці. Про це розповів воєнкор 24 каналу.
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За відбудований міст повністю заплатила Україна. Витрати сягнули 38 мільйонів гривень. На "непідконтрольному" боці мосту окупанти насмілилися розвішати прапори так званої "ДНР". Це все, що вони зробили, адже у відбудову мосту не вкладалися.
На завершення будівництва мосту приїхав і Президент України Володимир Зеленський. За його словами, він залишився задоволеним. Він зазначив, що це був дуже тривалий і важкий процес.
Зеленський на відкритті мосту у Станиці Луганській
Під час відкриття мосту особливих провокацій не було. Однак з іншого боку прийшли дивитися на відриття окупанти і так звані ЗМІ самопроголошених республік. Констурктивної розмови не відбулося, адже вони ховали обличчя та тікали від українських журналістів.
Варто зазначити, що міст хоч і добудовано, одна працювати він почне через декілька днів.
Що відомо про міст у Станиці Луганській Після завершення розведення сил і засобів у цьому районі 30 червня, Зеленський наголосив, що наступним кроком буде відновлення мосту. Розмінування території біля мосту завершили аж 22 серпня, причиною затримки стала відсутність гарантій безпеки з боку бойовиків.
Міст почали відбудовувати тільки з початку вересня 2019 року. Окупанти все ніяк не могли прибрати свої захисні споруди в рамках розведення сил. Як тільки вони їх прибрали, то міст почали будувати. Це зайняло майже три місяці часу.
Відео: воєнкор 24 каналу про відкриття мосту у Станиці Луганській