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      Процесс разведения сил на Донбассе пытаются сорвать боевики, – Загороднюк

      37 Читати новину українською
      Андрей Загороднюк
      Андрей Загороднюк / Минобороны

      Министр обороны Андрей Загороднюк отметил, что боевики на Донбассе делают все возможное для того, чтобы сорвать процесс разведения сил и средств, тогда, как украинская сторона проводит разведения по "контролируемому сценарию".

      Так Загороднюк в эфире программы "ТСН. Неделя" на телеканале "1+1" прокомментировал сегодняшний обстрел боевиками грузовика с украинскими военными.

      Важно: Россия и ОБСЕ отреагировали на начало разведения войск у Петровского

      С нашей стороны все развивается управляемо. Конечно, террористы пытаются сорвать процесс... У нас есть 7 дней тишины, мы проводим разведения по плану, оно идет по контролируемым сценарию,
      – сказал министр.

      Отвечая на вопрос, что будет в случае, если процесс разведения пойдет "не по плану", Загороднюк отметил, что украинские военные могут в течение очень короткого времени вернуться свои позиции.

      "У нас такие сценарии проработаны, мы знаем, что делать в этом случае", – отметил министр.

      В районе Петровского разведения войск началось 9 ноября, это третий участок процесса разведения после Станицы Луганской и Золотого.


      Линия разграничения на Донбассе и участки разведения сил и средств / Инфографика 24 канала

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Андрей Загороднюк Ситуация возле Петровского Разведение войск Война на Донбассе
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