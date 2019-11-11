Процесс разведения сил на Донбассе пытаются сорвать боевики, – Загороднюк

Министр обороны Андрей Загороднюк отметил, что боевики на Донбассе делают все возможное для того, чтобы сорвать процесс разведения сил и средств, тогда, как украинская сторона проводит разведения по "контролируемому сценарию".

Так Загороднюк в эфире программы "ТСН. Неделя" на телеканале "1+1" прокомментировал сегодняшний обстрел боевиками грузовика с украинскими военными.

Важно: Россия и ОБСЕ отреагировали на начало разведения войск у Петровского

С нашей стороны все развивается управляемо. Конечно, террористы пытаются сорвать процесс... У нас есть 7 дней тишины, мы проводим разведения по плану, оно идет по контролируемым сценарию,

– сказал министр.

Отвечая на вопрос, что будет в случае, если процесс разведения пойдет "не по плану", Загороднюк отметил, что украинские военные могут в течение очень короткого времени вернуться свои позиции.

"У нас такие сценарии проработаны, мы знаем, что делать в этом случае", – отметил министр.

В районе Петровского разведения войск началось 9 ноября, это третий участок процесса разведения после Станицы Луганской и Золотого.



Линия разграничения на Донбассе и участки разведения сил и средств / Инфографика 24 канала