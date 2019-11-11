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      ІГОР МАЗУР СЛУГА НАРОДУ СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО

      Процес розведення сил на Донбасі намагаються зірвати бойовики, – Загороднюк

      52 Читать новость на русском
      Андрій Загороднюк
      Андрій Загороднюк / Міноборони

      Міністр оборони Андрій Загороднюк зауважив, що бойовики на Донбасі роблять все можливе для того, щоб зірвати процес розведення сил та засобів тоді, як українська сторона проводить розведення за "контрольованим сценарієм".

      Так Загороднюк в ефірі програми "ТСН. Тиждень" на телеканалі "1+1" прокоментував сьогоднішній обстріл бойовиками вантажівки з українськими військовими.

      Важливо: Росія та ОБСЄ відреагували на початок розведення військ біля Петрівського

      З нашого боку все розвивається керовано. Звичайно, що терористи намагаються зірвати процес… У нас є 7 днів тиші, ми проводимо розведення за планом, воно йде за контрольованим сценарієм,
      – сказав міністр.

      Відповідаючи на запитання, що буде в разі, якщо процес розведення піде "не за планом", Загороднюк зауважив, що українські військові можуть протягом дуже короткого часу повернутися на свої позиції.

      "У нас такі сценарії пропрацьовані, ми знаємо, що робити в цьому випадку", – зазначив міністр. 

      У районі Петрівського розведення військ стартувало 9 листопада, це третя ділянка процесу розведення після Станиці Луганської та Золотого.


      Лінія розмежування на Донбасі та ділянки розведення сил і засобів / Інфографіка 24 каналу

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      10 листопада
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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Розведення військ Ситуація біля Петрівського Андрій Загороднюк Новини Росії
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