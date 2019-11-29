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      Місія ОБСЄ може доставляти пенсії в ОРДЛО

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      Місія ОБСЄ в України / 24 канал

      Фахівців ОБСЄ можуть залучити до доставки пенсій жителям окупованих територій Донбасу.

      Про це заявив голова Донецької ОДА Павло Кириленко в ефірі "Українського радіо", зазначивши, що в ОРДЛО є чіткий порядок отримання пенсії: перетин лінії розмежування, підтвердження паспортних даних. Водночас є також проблема з людьми, які фізично не можуть цього зробити.

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      Він розповів, що були пропозиції від облдержадміністрацій залучити фахівців ОБСЄ. Вони б підтверджували документально, що ті особи, які не можуть через фізичні можливості перетинати лінію розмежування, мають право на пенсії. Це треба, за словами чиновника, для того, щоб міжнародні організації допомагали отримувати на тих територіях документи і передавати їх в органи Пенсійного фонду.

      На думку Кириленка, для цього потрібно вносити зміни в законодавство України.

      Зараз законодавство діє так, що людина повинна бути особисто ідентифікована. Якщо від неї надається довіреність, то вона повинна бути надана на українській території й українським нотаріусом (приватним або державним), але за вимогами українського законодавства,
      – додав чиновник.

      У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №2083-д. Він має врегулювати питання щодо виплати пенсій особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, вони зможуть отримувати пенсії без довідки вимушено переміщеної особи.

      Законопроєкт передбачає:

      • Надати людям, які жили на окупованих територіях і не могли платити страхові внески, право докупити стаж без застосування санкцій;
      • В разі втрати документів дати можливість розраховувати пенсію на підставі інформації з реєстру застрахованих осіб;
      • Жителі окупованих територій зможуть отримувати пенсії без довідки вимушено переміщеної особи (переселенця);
      • Виплачувати заборгованість по пенсіях без терміну давності (наразі діє ліміт — 3 роки).
       

       

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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Новини України Війна на Донбасі ОБСЄ Пенсія
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