Бойовики досі не повернули тіло загиблого спецпризначенця СБУ Дмитра Каплунова

1 грудня на Донбасі під час виконання бойового завдання загинули двоє спецпризначенців – Денис Волочаєв і Дмитро Каплунов. Тіло останнього досі не можуть поховати в Україні.

Бійці спецпідрозділу "Альфа" підірвалися на невідомих вибухових пристроях. Як повідомляють у СБУ, щодо повернення тіла Каплунова наразі ведуть перемовини, хоча вони вже декілька разів зривалися.

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Зазначено, що Україна офіційно звернулась через представника Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування ОБСЄ до представників "ДНР" ще 2 грудня.

3 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про посмертне присвоєння звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" загиблим полковникам Денису Волочаєву і Дмитру Каплунову.

Нагадаємо, що похорон Героя Дениса Волочаєва став у центрі скандалу через пост Євгенії Пліхіної.

Що відомо про скандал з Євгенією Пліхіною?3 грудня заступниця головного редактора українського видання Cosmopolitan Євгенія Пліхіна опублікувала на своїй сторінці у фейсбуці пост, у якому назвала похорон 37-річного снайпера Дениса Волочаєва "язичницьким обрядом", на якому "не шкода провітрити поважну людину". А людей, які були присутніми, заступниця головного редактора глянцевого журналу Cosmopolitan назвала "похоронною фан-зоною". Серед інших обурливих фраз, у пості були: "Дядьку вже неважливо, в дубі він чи в сосні... провітрять шановного наостанок... поносять по всьому Києву і підуть обідати", "Домовину несуть під виючий драматизм, люди у військовій формі дують у труби так, що аж лопаються. Гвоздики, вся атрибутика" та багато інших.

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