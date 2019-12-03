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      Зеленський присвоїв загиблим бійцям "Альфа" звання Героя України

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      Загиблим бійцям "Альфа" присвоєно звання Героя України / Пресцентр СБУ

      Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України 2 офіцерам спецпідрозділу "Альфа" СБУ, які загинули в зоні проведення Операції Об'єднаних сил.

      Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" полковникам Денису Волочаєву і Дмитру Каплунову (посмертно), повідомляє Офіс Президента.

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      Нагороди присвоєні за героїзм і особисту мужність, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.

      Бійці спецпідрозділу "Альфа" загинули на Донбасі 1 грудня під час виконання бойового завдання: вони підірвалися на невідомих вибухових пристроях. Раніше президент висловив співчуття рідним і близьким загиблих героїв.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Війна на Донбасі Нагороди СБУ Жертви Операція Об'єднаних сил
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