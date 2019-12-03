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      Зеленский присвоил погибшим бойцам "Альфа" звание Героя Украины

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      Погибшим бойцам "Альфа" присвоено звание Героя Украины / Пресс-центр СБУ

      Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины 2 офицерам спецподразделения "Альфа" СБУ, погибшим в зоне проведения операции Объединенных сил.

      Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» полковникам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову (посмертно), сообщает Офис Президента.

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      Награды присвоены за героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

      Бойцы спецподразделения "Альфа" погибли на Донбассе 1 декабря во время выполнения боевого задания: они подорвались на неизвестных взрывчатых устройствах. Ранее президент выразил соболезнования родным и близким погибших героев.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Жертвы СБУ Награды
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