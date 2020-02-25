Боевики обстреляли дома мирных жителей Луганщины: фото

Пророссийские боевики в течение 18 – 24 февраля обстреляли дома мирных жителей села Орехово Луганской области. В результате обстрела были повреждены 3 дома.

Так, в Ореховом на улице Центральная в 2 домах взрывной волной выбило окна. Было повреждено также стекло дома по улице Южная, сообщила гуманитарная миссия "Пролиска".

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Работники гуманитарного центра "Пролиска – Золотое" передали мирным жителям материалы для экстренных ремонтов – тарпаулин (тентовый материал) и полиэтиленовую пленку. Эти материалы предоставило Агентство ООН по делам беженцев в Украине.