Боевики обстреляли дома мирных жителей Луганщины: фото
Пророссийские боевики в течение 18 – 24 февраля обстреляли дома мирных жителей села Орехово Луганской области. В результате обстрела были повреждены 3 дома.
Так, в Ореховом на улице Центральная в 2 домах взрывной волной выбило окна. Было повреждено также стекло дома по улице Южная, сообщила гуманитарная миссия "Пролиска".
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Работники гуманитарного центра "Пролиска – Золотое" передали мирным жителям материалы для экстренных ремонтов – тарпаулин (тентовый материал) и полиэтиленовую пленку. Эти материалы предоставило Агентство ООН по делам беженцев в Украине.
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