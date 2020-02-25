Бойовики обстріляли будинки мирних жителів Луганщини: фото
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Проросійські бойовики протягом 18 – 24 лютого обстріляли будинки мирних жителів села Оріхове на Луганщині. Внаслідок обстрілу були пошкоджені 3 будинки.
Так, в Оріховому на вулиці Центральна у 2 будинках вибуховою хвилею вибило вікна. Було пошкоджене також скло будинку по вулиці Південна, повідомила гуманітарна місія "Проліска".
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Працівники гуманітарного центру "Проліска – Золоте" передали мирним жителям матеріали для екстрених ремонтів – тарпаулін (тентовий матеріал) та поліетиленову плівку. Ці матеріали надало Агентство ООН у справах біженців в Україні.
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