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      Бойовики обстріляли будинки мирних жителів Луганщини: фото

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      Бойовики обстріляли будинки в Оріховому на Луганщині / Колаж 24 каналу

      Проросійські бойовики протягом 18 – 24 лютого обстріляли будинки мирних жителів села Оріхове на Луганщині. Внаслідок обстрілу були пошкоджені 3 будинки.

      Так, в Оріховому на вулиці Центральна у 2 будинках вибуховою хвилею вибило вікна. Було пошкоджене також скло будинку по вулиці Південна, повідомила гуманітарна місія "Проліска".

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      Працівники гуманітарного центру "Проліска – Золоте" передали мирним жителям матеріали для екстрених ремонтів – тарпаулін (тентовий матеріал) та поліетиленову плівку. Ці матеріали надало Агентство ООН у справах біженців в Україні.

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Проросійські бойовики Окуповані території Новини Луганська Війна на Донбасі Новини України
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