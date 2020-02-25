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      Біля ділянки розведення поблизу Золотого знову фіксують сотні вибухів

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      Біля ділянки розведення сил у Золотому зафіксували близько 360 вибухів, – ОБСЄ / Міноборони

      Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі поблизу Золотого 360 вибухів. Усі в межах 5 кілометрів від краю ділянки розведення сил.

      Усі вони пролунали протягом однієї доби – 23 лютого, про це мовиться у звіті місії.

      Знайте більше: В ОБСЄ розповіли, на що йдуть бойовики на ділянках розмежування

      Із них 180 з них спостерігачі розцінили як вибухи від мінометів. Також вони зафіксували біля 130 пострілів і черг зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета.

      Всі, за оцінкою, поза ділянкою розведення, але в межах 5 кілометрів від її краю,
      – мовиться у повідомленні. 

      Яка ситуація поблизу Золотого на Донбасі

      Проросійські війська продовжують порушувати домовленості. Так, +18 лютого окупаційні війська провели масштабну атаку позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.

      Загинув 1 український воїн, 3 – отримали легкі поранення, а 2 – контуження. Втрати ворога: 4 – загинули, 6 – отримали поранення. Бій тривав приблизно від 5 ранку до 10:30. Бойових дій такого масштабу на фронті не було з 2018 року, бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення.

      До теми. Спостерігачі ОБСЄ зафіксували майже 2300 вибухів під час масштабного бою. Окупанти почали гатити з артилерії, мінометів, гранатометів і танка, водночас диверсійні підрозділи намагалися прорватися на підконтрольну Україні ділянку. 

      У Міноборони України підтвердили, що українські військові покинули один спостережний пункт. За словами голови комітету з питань нацбезпеки Олександра Завитневича, мовиться про так званий пункт "Баня". У Міноборони переконують, що це тимчасово.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Розведення військ Війна на Донбасі ОБСЄ
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