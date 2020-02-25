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      Возле участка разведения вблизи Золотого снова фиксируют сотни взрывов

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      Возле участка разведения сил в Золотом зафиксировали около 360 взрывов, – ОБСЕ / Минобороны

      Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе возле Золотого 360 взрывов. Все в пределах 5 километров от края участка разведения сил.

      Все они прозвучали в течение суток – 23 февраля, об этом говорится в отчете миссии.

      Знайте больше: В ОБСЕ рассказали, на что идут боевики на участках разграничения

      Из них 180наблюдатели расценили как взрывы от минометов. Также они зафиксировали около 130 выстрелов и очередей из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.

      Все, по оценке, за участком разведения, но в пределах 5 км от его края,
      – говорится в сообщении.

      Какова ситуация возле Золотого на Донбассе

      Пророссийские войска продолжают нарушать договоренности. Так, 18 февраля оккупационные войска провели масштабную атаку позиции подразделений Объединенных сил возле населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

      Погиб 1 украинский воин, 3 – получили легкие ранения, а 2 – контузию. Потери врага: 4 – погибли, 6 – получили ранения. Бой длился примерно с 5 утра до 10:30. Боевых действий такого масштаба на фронте не было с 2018 года, боевики пытались прорваться через линию соприкосновения.

      К теме. Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали почти 2300 взрывов во время масштабного боя. Оккупанты начали бить из артиллерии, минометов, гранатометов и танка, одновременно диверсионные подразделения пытались прорваться на подконтрольный Украине участок.

      В Минобороны Украины подтвердили, что украинские военные покинули один наблюдательный пункт. По словам главы комитета по вопросам нацбезопасности Александра Завитневича, говорится о так называемом пункте "Баня". В Минобороны утверждают, что это временно.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Разведение войск Война на Донбассе ОБСЕ
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