В ОБСЕ рассказали, на что идут боевики на участках разграничения

Пророссийские боевики продолжают незаконно находиться на участках разграничения в Станице Луганской и Золотом. Они прикрываются символикой Общего центра по контролю и координации.

Члены российских вооруженных формирований используют для этого повязки с надписью СЦКК, говорится в отчете СММ ОБСЕ.

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Так, боевиков заметили 22 и 23 февраля в пределах участка разведения в районе Станицы Луганской, подконтрольной украинскому правительству.

Команда СММ видела членов вооруженных формирований между свежепостроенных секцией моста вблизи Станицы Луганской (15 километров северо-восточнее Луганска) и блокпостом вооруженных формирований южнее моста,

– сообщают в отчете.

Наблюдатели ОБСЕ также видели боевиков оккупационных войск на участке разведения в Золотом 22 и 23 февраля.

Известно, что российская сторона вышла из состава совместного центра контроля и координации в 2017 году. С тех пор в составе СЦКК действовала только украинская сторона.

Разведение на Донбассе: что нужно знать

Разведение войск на Донбассе еще на трех участках согласовали на встрече "нормандской четверки" 9 декабря 2019.

Впоследствии украинская сторона в ТКГ предложила осуществить разведения в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, Новоселовка Вторая, вблизи Авдеевки, и у КПВВ "Гнутово". Согласовали только участок Гнутово.



Карта мест разведения сил на Донбассе / Инфографика 24 канала

Оккупационные войска 18 февраля провели масштабную атаку на позиции подразделений Объединенных сил у Золотого – вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

Бой длился примерно с 5 утра до 10.30 и стал самым масштабным с 2018 года. Боевики пытались прорваться через линию соприкосновения. Тогда погиб 1 украинский воин, 3 – получили легкие ранения, а 2 – контузию. Потери врага: 4 – погибли, 6 – получили ранения.

В ночь на 22 февраля штурмовая группа 4 мотострелковой бригады российских вооруженных сил снова попыталась атаковать опорный пункт ВСУ вблизи Крымского. Украинские защитники были готовы к этому – и отбили наступление.