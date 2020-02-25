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      В ОБСЕ рассказали, на что идут боевики на участках разграничения

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      Боевики с повязками СЦКК остаются на участках разграничения, – ОБСЕ / Getty images

      Пророссийские боевики продолжают незаконно находиться на участках разграничения в Станице Луганской и Золотом. Они прикрываются символикой Общего центра по контролю и координации.

      Члены российских вооруженных формирований используют для этого повязки с надписью СЦКК, говорится в отчете СММ ОБСЕ.

      К теме: Разведение сил на Донбассе показывает миру, что россияне не хотят мира, – Уолкер

      Так, боевиков заметили 22 и 23 февраля в пределах участка разведения в районе Станицы Луганской, подконтрольной украинскому правительству.

      Команда СММ видела членов вооруженных формирований между свежепостроенных секцией моста вблизи Станицы Луганской (15 километров северо-восточнее Луганска) и блокпостом вооруженных формирований южнее моста,
      – сообщают в отчете.

      Наблюдатели ОБСЕ также видели боевиков оккупационных войск на участке разведения в Золотом 22 и 23 февраля.

      Известно, что российская сторона вышла из состава совместного центра контроля и координации в 2017 году. С тех пор в составе СЦКК действовала только украинская сторона.

      Разведение на Донбассе: что нужно знать

      Разведение войск на Донбассе еще на трех участках согласовали на встрече "нормандской четверки" 9 декабря 2019.

      Впоследствии украинская сторона в ТКГ предложила осуществить разведения в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, Новоселовка Вторая, вблизи Авдеевки, и у КПВВ "Гнутово". Согласовали только участок Гнутово.

      розведення сил на Донбасі мапа розведення військ ОРДЛО карта
      Карта мест разведения сил на Донбассе / Инфографика 24 канала

      • Оккупационные войска 18 февраля провели масштабную атаку на позиции подразделений Объединенных сил у Золотого – вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.
      • Бой длился примерно с 5 утра до 10.30 и стал самым масштабным с 2018 года. Боевики пытались прорваться через линию соприкосновения. Тогда погиб 1 украинский воин, 3 – получили легкие ранения, а 2 – контузию. Потери врага: 4 – погибли, 6 – получили ранения.

      В ночь на 22 февраля штурмовая группа 4 мотострелковой бригады российских вооруженных сил снова попыталась атаковать опорный пункт ВСУ вблизи Крымского. Украинские защитники были готовы к этому – и отбили наступление.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Пророссийские боевики Украина – Россия Разведение войск
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