В ОБСЄ розповіли, на що йдуть бойовики на ділянках розмежування

Проросійські бойовики продовжують незаконно перебувати на ділянках розмежування в Станиці Луганській та Золотому. Вони прикриваються символікою Спільного центру з контролю та координації.

Члени російських збройних формувань використовують для цього пов'язки із написом СЦКК, мовиться у звіті СММ ОБСЄ.

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Так, бойовиків помітили 22 та 23 лютого в межах ділянки розведення в районі Станиці Луганської, що підконтрольна українському урядові.

Команда СММ бачила членів збройних формувань між новоспорудженою секцією мосту поблизу Станиці Луганської (15 кілометрів на північний схід від Луганська) та блокпостом збройних формувань на південь від мосту,

– повідомляють у звіті.

Спостерігачі ОБСЄ також бачили бойовиків окупаційних військ на ділянці розведення у Золотому 22 та 23 лютого.

Відомо, що російська сторона вийшла зі складу Спільного центру контролю та координації у 2017 році. Відтоді у складі СЦКК діяла лише українська сторона.

Розведення на Донбасі: що треба знати

Розведення військ на Донбасі ще на трьох ділянках погодили на зустрічі "нормандської четвірки" 9 грудня 2019 року.

Згодом українська сторона в ТКГ запропонувала здійснити розведення в районі залізничного мосту в Станиці Луганській, Новоселівки Другої, що поблизу Авдіївки, та біля КПВВ "Гнутове". Приблизно погодили лише ділянку Гнутового.



Карта місць розведення сил на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

У ніч на 22 лютого штурмова група 4 мотострілецької бригади російських збройних сил знову спробувала атакувати опорний пункт ЗСУ поблизу Кримського. Українські захисники були готові до цього – і відбили наступ.