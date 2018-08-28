Боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из тяжелого оружия

Пророссийские боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе до 18:00 во вторник, 28 августа, применив при этом запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Facebook.

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Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Во время одного из обстрелов российско-оккупационные войска применили тяжелое вооружение, запрещенное минскими договоренностями,

– говорится в сводке.

Так, говорится в информации, из минометов калибра 82 миллиметра боевики обстреляли позиции Вооруженных сил Украины вблизи населенного пункта Новомихайловка. Из других видов вооружения обстреляли украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Попасная и Красногоровка.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, в понедельник, 27 августа, пророссийские боевики в районе проведения операции Объединенных сил 26 раз обстреляли позиции украинских военных, в том числе 4 раза – из запрещенного минскими соглашениями вооружения.