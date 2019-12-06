Боевики продолжают бить по позициям ВСУ: ранен украинский военный
На Донбассе пророссийские боевики десять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего был ранен один военнослужащий.
Боевики обстреляли позиции украинских подразделений из запрещенных минометов калибров 82 и 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
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Пять обстрелов позиций украинских защитников российскими оккупационными войсками зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
- дважды неподалеку Новолуганского;
- трижды возле Луганского.
В районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток" противник также совершил пять обстрелов по укреплениям Объединенных сил:
- дважды вблизи Авдеевки;
- возле Водяного;
- вблизи Павлополя;
- неподалеку Николаевки.
Карта разведения сил и средств на Донбассе / Инфографика 24 канала