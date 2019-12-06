20:55
6 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:26, 4 декабря
      Вєсті.UA
      20:49, сегодня
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Боевики продолжают бить по позициям ВСУ: ранен украинский военный

      26 Читати новину українською
      Обстрелы на Донбассе не утихают / mil.gov.ua

      На Донбассе пророссийские боевики десять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего был ранен один военнослужащий.

      Боевики обстреляли позиции украинских подразделений из запрещенных минометов калибров 82 и 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

      К теме: Боевики до сих пор не вернули тело погибшего спецназовца СБУ Дмитрия Каплунова

      Пять обстрелов позиций украинских защитников российскими оккупационными войсками зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

      • дважды неподалеку Новолуганского;
      • трижды возле Луганского.

      В районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток" противник также совершил пять обстрелов по укреплениям Объединенных сил:

      • дважды вблизи Авдеевки;
      • возле Водяного;
      • вблизи Павлополя;
      • неподалеку Николаевки.


      Карта разведения сил и средств на Донбассе / Инфографика 24 канала

      Лунный календарь стрижек на декабрь: интересные советы
      сегодня
      6891
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Операция Объединенных сил
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 20:32 Когда Путин согласится на любые условия Зеленского
      Іван Яковина 34
      сегодня , 18:32 Лучшие смартфоны ноября, – рейтинг Техно 24
      Ірина Полицька 80
      сегодня , 17:49 Кому грозит заключение, а кому пеня за неуплату алиментов
      Ірина Поліщук 168
      сегодня , 17:41 Кому дарит оружие Минобороны, МВД и СБУ: недобродетельный судья скрыл полный список
      Ірина Шиба 173
      сегодня , 17:00 Нормандская встреча: все, что важно знать
      Вероніка Климська 263
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук