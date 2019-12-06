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      Бойовики продовжують гатити по позиціях ЗСУ: поранено українського військового

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      Обстріли на Донбасі не вщухають / mil.gov.ua

      На Донбасі проросійські бойовики десять разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого був поранений один військовослужбовець.

      Бойовики обстріляли позиції українських підрозділів із заборонених мінометів калібрів 82 і 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

      До теми: Бойовики досі не повернули тіло загиблого спецпризначенця СБУ Дмитра Каплунова

      П'ять обстрілів позицій українських захисників російськими окупаційними військами зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ"

      • двічі неподалік Новолуганского;
      • тричі біля Луганського.

      В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив також п'ять обстрілів по укріплень Об'єднаних сил:

      • двічі поблизу Авдіївки;
      • біля Водяного;
      • поблизу Павлополя;
      • неподалік Миколаївки.


      Мапа розведення сил і засобів на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Операція Об'єднаних сил
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