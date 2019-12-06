Бойовики продовжують гатити по позиціях ЗСУ: поранено українського військового
На Донбасі проросійські бойовики десять разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого був поранений один військовослужбовець.
Бойовики обстріляли позиції українських підрозділів із заборонених мінометів калібрів 82 і 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
До теми: Бойовики досі не повернули тіло загиблого спецпризначенця СБУ Дмитра Каплунова
П'ять обстрілів позицій українських захисників російськими окупаційними військами зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ":
- двічі неподалік Новолуганского;
- тричі біля Луганського.
В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив також п'ять обстрілів по укріплень Об'єднаних сил:
- двічі поблизу Авдіївки;
- біля Водяного;
- поблизу Павлополя;
- неподалік Миколаївки.
Мапа розведення сил і засобів на Донбасі / Інфографіка 24 каналу