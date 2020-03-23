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      Боевики ударили ракетами по грузовику украинских военных: есть раненые

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      Пророссийские боевики 23 марта вблизи Шумов обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовик ЗИЛ-131 украинских военных, который перевозил продукты.

      В результате попадания противотанковой управляемой ракеты 2 украинских военнослужащие получили огнестрельные осколочные ранения. Состояние здоровья воинов удовлетворительное, сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.

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      "Обороняющиеся подразделения Операции Объединенных сил, применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются", – добавили в штабе ООС.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Пророссийские боевики Оккупированные территории Операция Объединенных сил
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