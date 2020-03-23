Бойовики вдарили ракетами по вантажівці українських військових: є поранені

Проросійські бойовики 23 березня поблизу Шумів обстріляли з протитанкового ракетного комплексу військовий вантажівку ЗІЛ-131 українських військових, яка перевозила харчі.

Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети 2 українських військовослужбовці отримали вогнепальні осколкові поранення. Стан здоров’я воїнів задовільний, повідомили у пресцентрі штабу Операції Об’єднаних сил.

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"Підрозділи Операції Об’єднаних сил, які обороняються, застосували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", – додали у штабі ООС.