Боевики устроили очередные провокации на Донбассе: погибли 2 украинских военных
В течение суток 1 декабря подконтрольные России боевики 7 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Кроме того, диверсанты врага пытались прорваться в тыл Вооруженных сил, в результате чего погибли двое украинских бойцов.
Противник обстреливал украинские позиции из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщает штаб Операции объединенных сил.
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В частности, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники стреляли дважды:
- вблизи Новолуганского – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- возле Зайцево – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Кроме того, еще 5 обстрелов боевики совершили в районе ответственности группировки "Восток":
- неподалеку Лебединского – из РПГ и крупнокалиберных пулеметов;
- в районе Новогригорьевки – из минометов калибра 82 мм;
- вблизи Красногоровки – из крупнокалиберных пулеметов;
- возле Павлополя – из СПГ и стрелкового оружия;
- неподалеку Широкино – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.