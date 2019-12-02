Боевики устроили очередные провокации на Донбассе: погибли 2 украинских военных

В течение суток 1 декабря подконтрольные России боевики 7 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Кроме того, диверсанты врага пытались прорваться в тыл Вооруженных сил, в результате чего погибли двое украинских бойцов.

Противник обстреливал украинские позиции из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщает штаб Операции объединенных сил. К слову: Наблюдатели сообщают о большом количестве взрывов на Донбассе В частности, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники стреляли дважды: вблизи Новолуганского – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

возле Зайцево – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Кроме того, еще 5 обстрелов боевики совершили в районе ответственности группировки "Восток": неподалеку Лебединского – из РПГ и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Новогригорьевки – из минометов калибра 82 мм;

вблизи Красногоровки – из крупнокалиберных пулеметов;

возле Павлополя – из СПГ и стрелкового оружия;

неподалеку Широкино – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.