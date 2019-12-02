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      Боевики устроили очередные провокации на Донбассе: погибли 2 украинских военных

      1 Читати новину українською
      В результате вражеских провокаций на Донбассе погибли двое украинских бойцов / voi.com.ua

      В течение суток 1 декабря подконтрольные России боевики 7 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Кроме того, диверсанты врага пытались прорваться в тыл Вооруженных сил, в результате чего погибли двое украинских бойцов.

      Противник обстреливал украинские позиции из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщает штаб Операции объединенных сил.

      К слову: Наблюдатели сообщают о большом количестве взрывов на Донбассе

      В частности, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники стреляли дважды:

      • вблизи Новолуганского – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
      • возле Зайцево – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

      Кроме того, еще 5 обстрелов боевики совершили в районе ответственности группировки "Восток":

      • неподалеку Лебединского – из РПГ и крупнокалиберных пулеметов;
      • в районе Новогригорьевки – из минометов калибра 82 мм;
      • вблизи Красногоровки – из крупнокалиберных пулеметов;
      • возле Павлополя – из СПГ и стрелкового оружия;
      • неподалеку Широкино – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Операция Объединенных сил Пророссийские боевики Война на Донбассе Новости Украины Жертвы
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